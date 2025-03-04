Филипп Киркоров возмущен поведением своей дочери.

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Алла-Виктория не хочет учиться / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров рассказал об учебе дочери

Путинист рассказал, какие проблемы у него с девочкой

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, как живется его 13-летней дочери Алле-Виктории в Дубае.

Как признался путинист пропагандистским росСМИ, девочка не в восторге от учебы за границей.

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Оказывается, Алла-Виктория совсем не заинтересована в учебе, поэтому все время жалуется.

Также Киркоров на связи с директором школы, где учится его дочь, и признался, что часто получает неприятные новости, что огорчает его. В частности, в школе жалуются на поведение Аллы-Виктории.

"Еженедельно на связь выходит директор школы, докладывает не только приятные, но и неприятные инциденты, которые случаются. Потому что это дети, это подростки, это 13 лет, самый тяжелый возраст. Особенно жалуются на Аллу-Викторию. Не хочу учиться, а хочу жениться", — рассказал любитель диктатора Путина.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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