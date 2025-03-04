Вы узнаете:
- Филипп Киркоров рассказал об учебе дочери
- Путинист рассказал, какие проблемы у него с девочкой
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, как живется его 13-летней дочери Алле-Виктории в Дубае.
Как признался путинист пропагандистским росСМИ, девочка не в восторге от учебы за границей.
Оказывается, Алла-Виктория совсем не заинтересована в учебе, поэтому все время жалуется.
Также Киркоров на связи с директором школы, где учится его дочь, и признался, что часто получает неприятные новости, что огорчает его. В частности, в школе жалуются на поведение Аллы-Виктории.
"Еженедельно на связь выходит директор школы, докладывает не только приятные, но и неприятные инциденты, которые случаются. Потому что это дети, это подростки, это 13 лет, самый тяжелый возраст. Особенно жалуются на Аллу-Викторию. Не хочу учиться, а хочу жениться", — рассказал любитель диктатора Путина.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
Вас может заинтересовать:
- "Ты смотри, что творится": Максим Галкин поразил поддержкой Владимира Зеленского
- "Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева
- "Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред