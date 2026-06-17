"Избить его": мужу покойной Фриске угрожает родня певицы из-за сына

Вы узнаете:
- Почему ребенка Жанны Фриске хотят лишить наследства
- В каких отношениях семья Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым
Отец умершей от рака российской певицы Жанны Фриске поставил ультиматум ее супругу Дмитрию Шепелеву, который запрещает родственникам артистки видеться с ее единственным сыном. Как сообщают росСМИ, дедушка Платона намерен лишить его наследства.
Родственники Жанны Фриске уже более десяти лет лишены возможности видеться с ее сыном Платоном, которого Дмитрий Шепелев забрал от бабушки и дедушки в двухлетнем возрасте после кончины артистки. Стремление телеведущего полностью изолировать ребенка от близких покойной певицы спровоцировало конфликт с ее отцом, Владимиром Копыловым, который так и не смог простить зятю этот поступок. В связи с затянувшейся ситуацией он публично заявил о намерении переписать недвижимость на свою младшую внучку Луну.
"Тогда Платоша останется без ничего", — сказал Владимир Копылов.
Более того, отец Фриске не хочет встречаться с бывшим затем. Он даже заявляет, что способен на физическую расправу над Шепелевым.
"Могу наделать глупостей, избить его. Он переходит все границы, а у меня уже не те нервы, что раньше", — заявил он.
Тем временем у телеведущего своя правда. Он заявил, что за все годы получил десятки предложений о встречах от родни Фриске, но все они сводились к съемкам в телестудии под камерами. Шепелев не согласен с тем, чтобы на его семейном горе зарабатывали даже родные его умершей супруги.
"Семья — не контент. Память о Жанне — это не шоу. Не напоказ", — считает Дмитрий.
Дмитрий Шепелев о войне в Украине
В первый день полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Шепелев публично выступил против российской агрессии. Он опубликовал пост в соцсетях с черным квадратом, где извинился перед украинцами. Спустя полтора года Шепелев полностью изменил свою риторику ради продолжения карьеры на российском федеральном ТВ и даже посетил оккупированный Мариуполь. Министерство культуры Украины внесло его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
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О персоне: Жанна Фриске
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
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