Известная актриса впервые заговорила про отца своего второго ребенка

Анна Сагайдачная рассказала про нового загадочного возлюбленного.

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Анна Сагайдачная новости - Анна Сагайдачная из Крепостной рассказала про новые отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Вкратце:

В начале ноября Сагайдачная, которая развелась год назад, сообщила про вторую беременность

Актриса впервые подтвердила новый роман и рассказала про партнера

В июне украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила, что около года не состоит в браке с первым мужем и отцом ее первого ребенка Евгением Третяком. А в начале ноября объявила, что ждет второго малыша.

В недавнем интервью для Люкс ФМ артистка призналась - у нее появился новый мужчина, с которым она счастлива. Он является отцом ее второго ребенка (для него это будет первенец).

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Подробности про избранника Сагайдачная раскрывает неохотно - опасается хейта. К тому же он немедийный человек, и хотел бы оставаться неназванным как можно дольше.

"Он немедийный человек, не имеет отношения к индустрии и не горит особым желанием. Я поддерживаю эту идею. Тем более сейчас очень много негатива. Я могу понять почему. Война на улице, очень много потерь. Я не думаю, что очень многие порадуются твоему счастью сейчас. В таком состоянии не хотелось бы сейчас получать негативные комментарии. Пока что пускай будет так", - говорит Анна.

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Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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