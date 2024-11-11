Известная актриса впервые заговорила про отца своего второго ребенка

Вкратце:
- В начале ноября Сагайдачная, которая развелась год назад, сообщила про вторую беременность
- Актриса впервые подтвердила новый роман и рассказала про партнера
В июне украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила, что около года не состоит в браке с первым мужем и отцом ее первого ребенка Евгением Третяком. А в начале ноября объявила, что ждет второго малыша.
В недавнем интервью для Люкс ФМ артистка призналась - у нее появился новый мужчина, с которым она счастлива. Он является отцом ее второго ребенка (для него это будет первенец).
Подробности про избранника Сагайдачная раскрывает неохотно - опасается хейта. К тому же он немедийный человек, и хотел бы оставаться неназванным как можно дольше.
"Он немедийный человек, не имеет отношения к индустрии и не горит особым желанием. Я поддерживаю эту идею. Тем более сейчас очень много негатива. Я могу понять почему. Война на улице, очень много потерь. Я не думаю, что очень многие порадуются твоему счастью сейчас. В таком состоянии не хотелось бы сейчас получать негативные комментарии. Пока что пускай будет так", - говорит Анна.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный украинский певец Панас Буйный попытался сбежать через границу. Артист решил перелезть через забор и уже объяснил свое решение.
Также стало известно, что юная жена Владимира Остапчука попала в больницу. Екатерина Полтавская, которая должна родить в декабре, посетовала, что сыночек устроил ей тяжелую ночь.
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Кто такая Анна Сагайдачная?
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
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