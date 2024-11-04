Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

После рассказа про развод: звезда "Крепостной" во второй раз беременна

Анна Подгорная
4 ноября 2024, 16:34
83
Чуть больше года назад Анна Сагайдачная развелась с отцом своего первого ребенка.
Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная новости - Анна Сагайдачная объявила про беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Краткое описание:

  • Анна Сагайдачная ждет второго ребенка
  • Актриса на последних сроках беременности
  • Сагайдачная лишь четыре месяца назад объявила, что рассталась с отцом своего первенца

Украинская актриса, которая сыграла Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная поделилась радостной новостью - она ожидает второго ребенка. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram.

Сагайдачная виртуозно скрывала свое деликатное положение, пока не ощутила готовность рассказать об этом поклонниками. Сейчас она уже, вероятно, находится на последних сроках беременности.

видео дня

На видео, которое появилось в блоге актрисы, она позирует в белом платье и с плюшевым медвежонком. Какого пола будет малыш и кто его отец, Сагайдачная пока скрывает.

Анна Сагайдачная уже воспитывает 5-летнего сына Тимура от Евгения Третяка. В июне 2024 года актриса сообщила, что уже около года назад развелась с отцом своего первого ребенка.

Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная новости - Анна Сагайдачная объявила про беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Кто такая Анна Сагайдачная?

Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Владимир Ярославский получил отсрочку от мобилизации. Кулинар поделился своим мнение о призыве.

Также шоумен Андрей Бедняков назвал настоящую причину развода с женой Настей Короткой после 16 лет вместе. При этом он призвал не брать пример с его семьи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

17:34Украина
Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

16:45Украина
Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

16:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Завершение войны с выходом ВСУ на границы 91-го года: неожиданный сценарий

Завершение войны с выходом ВСУ на границы 91-го года: неожиданный сценарий

Последние новости

17:57

Запад присоединился: за выводом из строя российских НПЗ стоят не только ВСУ - СМИ

17:55

Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express

17:34

Победы Путину не видать: в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США

17:34

Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

17:20

ТОП-3 самых терпеливых знаков зодиака: кто точно умеет дождаться своего счастья

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
17:07

Как почистить гранат всего за 6 движений: невероятные лайфхаки из Сети

17:03

Нужны не слова, а действия: может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР - ШамшурВидео

16:53

Цифры расскажут все: как дата рождения влияет на судьбу человека

16:45

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

Реклама
16:39

Будут свежие очень долго: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить бананы

16:36

Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

16:34

Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

16:34

После рассказа про развод: звезда "Крепостной" во второй раз беременна

16:32

Расходная химчистка не понадобится: как почистить диван в домашних условиях

16:21

Шеф-редактор канала Порошенко с поддельным диагнозом пытался бежать в Польшу - СМИ

16:19

Ободрит Путина и разожжет войну: в ЕС боятся победы Трампа - Politico

15:54

"Важно, чтобы энергосистему не атаковали": Ермак о вопросе переговоров Украины с РФ

15:41

Украинцам пересчитали жилищные субсидии: как узнать размер помощи

15:41

Чем отличается поваренная соль от каменной: какая самая полезная соль для блюдВидео

15:34

Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

Реклама
15:26

Настоящее блаженство: где лучше всего гладить кота, а к чем лучше не прикасаться

15:19

"Логистически выгодный город": где враг сконцентрировал основные усилия - офицер

15:12

"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

14:38

Рождественник забуяет обильным цветом: эксперты объяснили, как подобрать уход

14:35

Кто на картинке левша: нужно разгадать загадку за 7 секунд

14:34

Как на украинском сказать "лонгрід": не все знают правильный ответВидео

14:26

"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

14:18

В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

14:17

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

14:15

ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностеймнение

13:59

РФ бросает на штурм все, что есть: в ВСУ рассказали об агрессивных атаках россиян

13:55

Откроет путь к Днепропетровщине: военный эксперт назвал ключевую цель РФ

13:46

Попытается захватить 4 больших города: Коваленко назвал цели РФ до конца 2024 года

13:15

"Есть сдвиги": Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

13:14

"Мне жизнь портит": путинист Сергей Лазарев налетел на Леру Кудрявцеву

13:03

"Не звучит как 500 тысяч": нардеп сказала, мобилизуют ли полмиллиона украинцев

12:52

Днепропетровщина под прицелом врага: эксперт поделился тревожным прогнозом

12:50

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

12:49

"Люди умрут в своих домах": Украину ждут отключения света до 20 часов - Politico

12:44

ВСУ ударили по порту, поврежден корабль РФ: новые детали взрывов в Бердянске

Реклама
12:44

Ушла легенда: умер продюсер и аранжировщик Френка Синатры и Майкла Джексона

12:19

Черная пятница 2024 на MAUDAU: скидки, которые нельзя пропустить новости компании

12:11

Пойдут в наступление с трех направлений: стала известна главная цель РФ на Юге

12:11

Желтые, красные и даже зеленые: что означает цвет номеров в Украине

12:08

"Никакой любви не было": названо имя победительницы шоу "Холостяк-13"

11:58

"Не 18-летние мальчики": в ВСУ озвучили лучший возраст для мобилизации

11:57

РФ хочет более массированно атаковать Украину: эксперт назвал новый замысел Путина

11:25

Гороскоп на завтра 5 ноября: Ракам - долгожданный звонок, Рыбам - прилив энергии

11:07

РФ проиграла морское сражение: почему Украина меньше атакует вражеские суда

11:03

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Быкам - гнев, Лошади - будьте осторожны

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять