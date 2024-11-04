После рассказа про развод: звезда "Крепостной" во второй раз беременна

Краткое описание:
- Анна Сагайдачная ждет второго ребенка
- Актриса на последних сроках беременности
- Сагайдачная лишь четыре месяца назад объявила, что рассталась с отцом своего первенца
Украинская актриса, которая сыграла Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная поделилась радостной новостью - она ожидает второго ребенка. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram.
Сагайдачная виртуозно скрывала свое деликатное положение, пока не ощутила готовность рассказать об этом поклонниками. Сейчас она уже, вероятно, находится на последних сроках беременности.
На видео, которое появилось в блоге актрисы, она позирует в белом платье и с плюшевым медвежонком. Какого пола будет малыш и кто его отец, Сагайдачная пока скрывает.
Анна Сагайдачная уже воспитывает 5-летнего сына Тимура от Евгения Третяка. В июне 2024 года актриса сообщила, что уже около года назад развелась с отцом своего первого ребенка.
Кто такая Анна Сагайдачная?
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
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