Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

Роман Луцкий также отметил, готов ли он встать на защиту Украины.

Роман Луцкий рассказал, что имеет бронь от мобилизации

Артист прокомментировал свою отсрочку

Украинский актер Роман Луцкий живет в Ивано-Франковске, а в Киев приезжает по работе. В беседе с ТСН.ua артист признался, что несколько раз его останавливали работники ТЦК, но он имеет "бронь".

Отсрочку он получил как актер Ивано-Франковского национального театра. При этом Луцкий отметил, что выезжать за границу, чтобы остаться там, он не планирует. "Да, сейчас я забронирован как актер Ивано-Франковского национального театра. Не знаю, как сейчас, дает ли мне это право выезжать за границу, потому что знаю, что там были какие-то поправки. Но раньше - да, я ездил в Польшу по приглашению театра. Но я никогда не стремился там оставаться. Я являюсь украинским актером, живу и работаю в Украине", - говорит Роман.

На вопрос о том, готов ли он добровольно отправиться на военную службу, Роман Луцкий ответил утвердительно, но при одном условии. "Если я вдруг перестану быть нужным в театре или в кино, и нужен будет больше на фронте, то, конечно, какие вопросы?!" - заявил актер.

О персоне: Роман Луцкий Роман Луцкий - украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины (2018). Получил популярность благодаря съемкам в украинском фэнтези-фильме "Сторожова застава" (2017), сообщает Википедия.

