Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

Кратко:
- Роман Луцкий рассказал, что имеет бронь от мобилизации
- Артист прокомментировал свою отсрочку
Украинский актер Роман Луцкий живет в Ивано-Франковске, а в Киев приезжает по работе. В беседе с ТСН.ua артист признался, что несколько раз его останавливали работники ТЦК, но он имеет "бронь".
Отсрочку он получил как актер Ивано-Франковского национального театра. При этом Луцкий отметил, что выезжать за границу, чтобы остаться там, он не планирует. "Да, сейчас я забронирован как актер Ивано-Франковского национального театра. Не знаю, как сейчас, дает ли мне это право выезжать за границу, потому что знаю, что там были какие-то поправки. Но раньше - да, я ездил в Польшу по приглашению театра. Но я никогда не стремился там оставаться. Я являюсь украинским актером, живу и работаю в Украине", - говорит Роман.
На вопрос о том, готов ли он добровольно отправиться на военную службу, Роман Луцкий ответил утвердительно, но при одном условии. "Если я вдруг перестану быть нужным в театре или в кино, и нужен будет больше на фронте, то, конечно, какие вопросы?!" - заявил актер.
О персоне: Роман Луцкий
Роман Луцкий - украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины (2018). Получил популярность благодаря съемкам в украинском фэнтези-фильме "Сторожова застава" (2017), сообщает Википедия.
