Как стильно украсить пасхальный стол по-украински: шеф-повар дала совет

Алена Кюпели
26 марта 2026, 12:08
Ольга Мартыновская поделилась, как стильно украсить пасхальный стол и сделать это по-украински.
Как красиво украсить стол на Пасху
Как красиво украсить стол на Пасху

Кратко:

  • Какие цвета будут в моде в этом году
  • На что обратить внимание при украшении стола

Судья популярного Кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская накануне светлого праздника Пасхи рассказала о пасхальных трендах и о том, как стильно украсить праздничный стол.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Главреду.

По словам шеф-повара, в тренде в 2026 году будут пастельные, нежные цвета.

"Это - зеленый, желтый весенний цвет. Украсить можно веточками мимозы, ивы", - говорит Мартыновская.

Весенние цветы - тренд сезона
Весенние цветы - тренд сезона

Кроме того, по ее словам, в этом году, модными считаются ветки плодовых деревьев. "Если вы обращали внимание на цветочницы, то большое количество букетов с веточками разных плодовых деревьев или кустов, которые пускают листочки и дают цветочки – это точно тренд этого года", - говорит она.

Кроме того, Мартыновская говорит: что текстиль и украшения неизменно будут в пасхальном ритуале: зайчики, курочки, кролики. "Но сейчас, я думаю, тренд как никогда на что-нибудь украинское. Любой вышитый текстиль - максимально деликатно. Не обязательно сложная вышиванка, а именно от украинского производителя, потому что мы аплодируем всем тем предпринимателям малым, средним и большим, которые пережили эту сложную зиму и в состоянии до сих пор работать в состоянии войны", - говорит Оля.

Ранее Главред рассказывал, что в этом, 2026 году, актуальной выпечкой к светлому празднику Пасхи будет "паска на закваске".

О персоне: Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Ольга Мартыновская
