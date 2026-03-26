Как стильно украсить пасхальный стол по-украински: шеф-повар дала совет

Ольга Мартыновская поделилась, как стильно украсить пасхальный стол и сделать это по-украински.

Как красиво украсить стол на Пасху

Судья популярного Кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская накануне светлого праздника Пасхи рассказала о пасхальных трендах и о том, как стильно украсить праздничный стол.

По словам шеф-повара, в тренде в 2026 году будут пастельные, нежные цвета.

"Это - зеленый, желтый весенний цвет. Украсить можно веточками мимозы, ивы", - говорит Мартыновская.

Кроме того, по ее словам, в этом году, модными считаются ветки плодовых деревьев. "Если вы обращали внимание на цветочницы, то большое количество букетов с веточками разных плодовых деревьев или кустов, которые пускают листочки и дают цветочки – это точно тренд этого года", - говорит она.

Кроме того, Мартыновская говорит: что текстиль и украшения неизменно будут в пасхальном ритуале: зайчики, курочки, кролики. "Но сейчас, я думаю, тренд как никогда на что-нибудь украинское. Любой вышитый текстиль - максимально деликатно. Не обязательно сложная вышиванка, а именно от украинского производителя, потому что мы аплодируем всем тем предпринимателям малым, средним и большим, которые пережили эту сложную зиму и в состоянии до сих пор работать в состоянии войны", - говорит Оля.

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

