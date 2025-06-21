Киркоров засветил свою больную черную руку

Путинист Киркоров появился в компании российского композитора.

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Киркоров засветил свою черную руку / Коллаж Главред, фото Instagram/igorkrutoy65, fkirkorov

Кратко:

Как выглядит Филипп Киркоров

С кем он встретился накануне

Певец-путинист Филипп Киркоров, который обжег себе руку во время концерта и находился в больнице, засветил свою больную руку во время встречи с российским композитором, который родился в Украине Игорем Крутым.

Сам Крутой опубликовал фото с путинистом, где видно черную от татуировок руку Киркорова. Тот выглядел бодрым и веселым. Он появился в белой футболке и ярко-оранжевых брюках.

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Киркоров засветил черную руку / Фото Instagram/fkirkorov

"В студии Академии встретились с Филиппом, обсудили его участие в "Новой волне", наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались, наметив встретиться вновь в ближайшем будущем, пожелав друг другу прожить "1000 лет". Интересно, сбудется ли это пожелание?" — написал Киркоров.

Киркоров засветил черную руку / Фото Instagram/fkirkorov

Киркоров засветил черную руку / Фото Instagram/fkirkorov

К слову, теперь российские пропагандисты сообщают, что Киркоров отменил свой гастрольный тур из-за тяжелого хронического заболевания.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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