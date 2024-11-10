Кондратюк признался, за что "наехал" на Узелкова при их последней встрече

Вячеслав Узелков опешил от такого жеста музыкального продюсера.

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Игорь Кондратюк раскрыл детали последнего разговора с Вячеславом Узелковым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/uzelkov_official

Что рассказал Игорь Кондратюк:

Продюсеру было приятно работать с Узелковым

Кондратюк поделился воспоминанием о том, когда и о чем в последний раз говорил с боксером

45-летний украинский боксер, фитнес-тренер и шоумен Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024 года. За последний год он перенес несколько сложных операций, имел проблемы с сердцем. Чтобы почтить память спортсмена некоторые медийные личности делятся воспоминаниями о нем в социальных сетях.

Украинский шоумен и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк в 2014-2015 году был коллегой Узелкова - вместе они сидели за судейским столом в шоу "Україна має талант". На проекте мужчины поладили, и хоть после него близкий контакт не поддерживали, во время случайных встреч на светских мероприятиях общались с большим удовольствием.

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Кондратюк на своей странице в Facebook рассказал, когда видел в последний раз, и о чем говорил с боксером. Так продюсер отметил, что тогда отругал Вячеслава за его решения баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ.

"С Узелковым за столом жюри "Україна має талант" было весело, вы же видели. Последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции... - Игорь Васильевич, никто меня еще так не отчитывал за этот поступок (он меня всегда называл по отчеству, и на "вы". И говорил со мной исключительно на украинском). - Так все же все боятся твоей правой!" - вспоминает Игорь Кондратюк.

Впрочем, продюсер отметил, что все это происходило, как ему кажется, в прошлой жизни. Он выразил свои соболезнования Роберту и Оливии, детям Вячеслава Узелкова, и остальным его близким, кто оплакивает смерть спортсмена.

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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