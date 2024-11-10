Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Кондратюк признался, за что "наехал" на Узелкова при их последней встрече

Анна Подгорная
10 ноября 2024, 23:58
69
Вячеслав Узелков опешил от такого жеста музыкального продюсера.
Игорь Кондратюк, Вячеслав Узелков
Игорь Кондратюк раскрыл детали последнего разговора с Вячеславом Узелковым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/uzelkov_official

Что рассказал Игорь Кондратюк:

  • Продюсеру было приятно работать с Узелковым
  • Кондратюк поделился воспоминанием о том, когда и о чем в последний раз говорил с боксером

45-летний украинский боксер, фитнес-тренер и шоумен Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024 года. За последний год он перенес несколько сложных операций, имел проблемы с сердцем. Чтобы почтить память спортсмена некоторые медийные личности делятся воспоминаниями о нем в социальных сетях.

Украинский шоумен и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк в 2014-2015 году был коллегой Узелкова - вместе они сидели за судейским столом в шоу "Україна має талант". На проекте мужчины поладили, и хоть после него близкий контакт не поддерживали, во время случайных встреч на светских мероприятиях общались с большим удовольствием.

видео дня

Кондратюк на своей странице в Facebook рассказал, когда видел в последний раз, и о чем говорил с боксером. Так продюсер отметил, что тогда отругал Вячеслава за его решения баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ.

"С Узелковым за столом жюри "Україна має талант" было весело, вы же видели. Последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции... - Игорь Васильевич, никто меня еще так не отчитывал за этот поступок (он меня всегда называл по отчеству, и на "вы". И говорил со мной исключительно на украинском). - Так все же все боятся твоей правой!" - вспоминает Игорь Кондратюк.

Впрочем, продюсер отметил, что все это происходило, как ему кажется, в прошлой жизни. Он выразил свои соболезнования Роберту и Оливии, детям Вячеслава Узелкова, и остальным его близким, кто оплакивает смерть спортсмена.

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Игорь Кондратюк Вячеслав Узелков новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

01:02Украина
Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

00:33Политика
"У тебя осталось 38 дней": сын Трампа внезапно набросился на Зеленского

"У тебя осталось 38 дней": сын Трампа внезапно набросился на Зеленского

23:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Гороскоп на завтра 11 ноября: Тельцам - волна счастья, Водолеям - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 11 ноября: Тельцам - волна счастья, Водолеям - фантастическая удача

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

01:02

Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

00:33

Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

10 ноября, воскресенье
23:58

Кондратюк признался, за что "наехал" на Узелкова при их последней встрече

23:36

"У тебя осталось 38 дней": сын Трампа внезапно набросился на Зеленского

23:02

РФ может готовить провокации 11 ноября: какая область под серьезной угрозой

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
22:59

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

22:10

РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: в двух городах прогремели взрывы

21:30

"Хорошего будет мало, оккупанты зашли в Курахово" - лейтенант ВСУ

21:16

В Венгрии заговорили о возвращении мира в Европу и назвали год: что известно

Реклама
20:48

После предложения от Melovin: известная украинская певица рассталась с мужем

20:18

На фоне победы Трампа: в Белом доме рассказали, что будет с поддержкой Украины

19:59

Почему я не очень верю в скорое завершение войнымнение

19:30

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

19:26

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

19:04

Что было первым курица или яйцо: ученые поставили точку в извечном вопросе

18:56

Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

18:47

Впереди сложная игра: надо делать вид, что воспринимаешь план Трампа всерьезмнение

18:46

РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

18:38

Россияне готовятся к новому удару в Донецкой области: в ВСУ выдали важное заявление

18:25

РФ "пошла ва-банк": боец ВСУ сделал тревожное заявление о ситуации на фронте

Реклама
17:59

В Кремле увидели "позитивные сигналы" в победе Трампа: заговорили о сделке

17:51

Собрали почти 60 тысяч военных: генерал назвал цель войск РФ на Харьковщине

17:49

Тысячи оккупантов уничтожены: генерал раскрыл катастрофические потери россиян

17:10

На стиле, на спорте: посол Залужный поделился свежим фото с женой

17:04

Как часто нужно купать кота: ветеринар дал точный ответВидео

16:56

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

16:37

"Трамп слишком мудр, чтобы бросить Украину": в Париже сделали знаковое заявление

16:34

Зачем на самом деле нужна кнопка не ремне безопасности

16:33

Смерть Вячеслава Узелкова: где и когда будут прощаться с боксером

16:28

"Элемент торгов": в СНБО сделали важное заявление о "мирных планах" Трампа

16:06

Украина может потерять 20% территории, чтобы получить членство в ЕС - НАТО

16:00

Вызов для самых внимательных: нужно найти отличия на картинке за 25 секунд

15:41

Элита армии РФ уничтожена: в ГУР раскрыли детали разгрома псковских десантниковВидео

15:26

Поля усеяны "двухсотыми": бойцы ДШВ рагромили "элитные" части армии РФВидео

15:20

Почти нереальная задача для самых внимательных: найти барса на заснеженных скалах

15:07

Переговоры с РФ станут условиями капитуляции Украины: Хара дал неутешительный прогноз

15:05

США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

15:02

Как отучить собаку лаять в не нужный момент: ценный совет эксперта

14:49

Пьяный комбриг разбился в ДТП: детали самоликвидации генерала-"мясника" РФ

14:47

Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

Реклама
14:14

Накроет туман и будет падать мелкий дождь: где в Украине ожидается антициклон

13:51

Рекордный удар по Украине: РФ атаковала сотнями бомб, дронов и ракет – ЗеленскийВидео

13:42

22-летний популярный певец рассказал, почему уходит от мамы своего первенца

13:27

Почему коты так любят мять лапами человека: ветеринары дали интересный ответ

13:01

Носки будут белоснежными: один компонент удалит даже стойкие загрязнения

13:00

Ежедневно 1500 погибших: РФ понесла наибольшие потери на войне с Украиной

12:52

Фашизация зашкаливает: в РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольгиФотоВидео

12:50

Сорняки погибнут на корню с помощью 1 "волшебного" раствора и это не химия

12:10

Солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины: WSJ раскрыло причины

11:49

Враг готовит новый опасный удар: на какой город нацелились - ОТГ "Луганск"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять