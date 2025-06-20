Леся Никитюк показала новорожденного сына: первые фото

Кратко:
- Как выглядит молодая мама
- Кто встречал Лесю Никитюк из роддома
Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк впервые стала мамой. В одном из киевских роддомов знаменитость родила мальчика.
На своей странице в Instagram, она поделилась фотографией, где держит новорожденного малыша на руках. Свой пост Никитюк прокомментировала лаконичным: "Сын".
К слову, встречал Лесю Никтюк ее мужчина на шикарном автомобиле марки Роллс Ройз.
Судя по фото, Никитюк родила в столичном роддоме под номером один.
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Как ранее писал Главред, жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравила возлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.
ранее Леся Никитюк засветилась вместе со своим женихом – украинским военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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