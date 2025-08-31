"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

Кратко:
- Сергей и Екатерина Притулы празднуют годовщину
- В Сети появились редкие фото с их свадьбы
Украинский общественный деятель Сергей Притула и его жена Екатерина сегодня отмечают десять лет официального брака - оловянную свадьбу. С особенным для их семьи праздником он поздравил возлюбленную в Instagram.
"10 лет. Вместе и в горе, и в радости. Было сполна и того, и другого. За спиной — гигабайты воспоминаний. Впереди — надежда, как и у каждой украинской семьи. Если любить, то изо всех сил. +3 маленьких Притулят — замечательное наследие за 10 лет совместного танца! Люблю. Ценю. И спасибо! Танцуем дальше!" - написал Притула.
Сергей также поделился фотографиями со свадьбы с Екатериной, которые не публиковал ранее. В комментариях пару с годовщиной поздравили близкие друзья и поклонники.
О персоне: Сергей Притула
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
