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Мадонна публично унизила Дональда Трампа

Алена Кюпели
8 ноября 2024, 20:08
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Поп-певица Мадонна съела тортик, который оскорбил Трампа.
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Мадонна
Мадонна расстроилась из-за победы Трампа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Вы узнаете:

  • Что за торт съела Мадонна
  • Что она думает насчет победы Трампа

Американская поп-певица Мадонна залечивает свое разбитое сердце тортом.

После того, как Дональд Трамп был объявлен победителем президентских выборов 2024 года, исполнительница хита "Vogue" в четверг опубликовала в Instagram-сториз фотографию торта "f–k Trump" "(Эх - неценз.), Трамп".

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"Вчера вечером набила себе рот этим тортом!" — написала она под снимком.

Торт был украшен оранжевым, желтым и коричневым сливочным кремом, а также вишнями мараскино, пишет Page Six.

На следующей сториз 66-летняя Мадонна высказалась о результатах выборов.

Мадонна шокирована выбором американцев
Мадонна шокирована выбором американцев / Фото Instagram/madonna

"Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, насильник, фанатик был выбран лидером нашей страны, потому что он полезен для экономики?" — написала она поверх селфи.

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Кто такая Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

Мадонна поддержала вице-президента Камалу Харрис в прошлый четверг. Она также поддержала 60-летнюю Харрис перед выборами 2020 года, когда она баллотировалась на пост вице-президента вместе с президентом Джо Байденом.

Мадонна съела неприличный тортик
Мадонна съела неприличный тортик / Коллаж Главред, фото Instagram/madonna

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Как ранее писал Главред, отцу Мадонны Сильвио Энтони Чикконе исполнилось 93 года, и это событие он отпраздновал со своей звездной дочерью.

Ранее также, на вечеринке она встретила Ричарда Риакпоре - 34-летнего боксера и модель. Как сообщил инсайдер, сейчас "они очень хорошо ладят и очень весело проводят время в компании друг друга".

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