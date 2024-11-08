Мадонна публично унизила Дональда Трампа

Вы узнаете:
- Что за торт съела Мадонна
- Что она думает насчет победы Трампа
Американская поп-певица Мадонна залечивает свое разбитое сердце тортом.
После того, как Дональд Трамп был объявлен победителем президентских выборов 2024 года, исполнительница хита "Vogue" в четверг опубликовала в Instagram-сториз фотографию торта "f–k Trump" "(Эх - неценз.), Трамп".
"Вчера вечером набила себе рот этим тортом!" — написала она под снимком.
Торт был украшен оранжевым, желтым и коричневым сливочным кремом, а также вишнями мараскино, пишет Page Six.
На следующей сториз 66-летняя Мадонна высказалась о результатах выборов.
"Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, насильник, фанатик был выбран лидером нашей страны, потому что он полезен для экономики?" — написала она поверх селфи.
Кто такая Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.
Мадонна поддержала вице-президента Камалу Харрис в прошлый четверг. Она также поддержала 60-летнюю Харрис перед выборами 2020 года, когда она баллотировалась на пост вице-президента вместе с президентом Джо Байденом.
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Как ранее писал Главред, отцу Мадонны Сильвио Энтони Чикконе исполнилось 93 года, и это событие он отпраздновал со своей звездной дочерью.
Ранее также, на вечеринке она встретила Ричарда Риакпоре - 34-летнего боксера и модель. Как сообщил инсайдер, сейчас "они очень хорошо ладят и очень весело проводят время в компании друг друга".
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