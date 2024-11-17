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Максим Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте

Анна Подгорная
17 ноября 2024, 15:21
143
Примадонна наконец собрала под одной крышей всех своих детей.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Максим Галкин показал редкое фото с Пугачевой, Орбакайте и двойняшками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Краткое содержание:

  • Галкин на гастролях заскучал по семье
  • Родные решили поддержать комика

Российский комик Максим Галкин, признанный в стране-оккупанте иностранным агентом из-за публичного неодобрения войны в Украине и политики кремля, сейчас находится в концертном туре по США. Выступления хоть и радуют его, как творческую натуру, однако он все же скучает по семье.

В своем блоге в Instagram он опубликовал милое фото, на котором позировал со своими двумя детьми, двойняшками Лизой и Гарри, своей любимой женой Аллой Пугачевой и с ее дочерью от предыдущих отношений - певицей Кристиной Орбакайте. Последняя сейчас живет США, и в ее доме, вероятно, и состоялась долгожданная встреча.

видео дня

Семья, по всей видимости, приехала поддержать Галкина, до конца тура и желанного отдыха которого осталось еще целых 5 концертов. Артистичная семья была рада вновь воссоединиться.

Стоит отметить, что за время полномасштабной войны этот кадр - первый из опубликованных звездами, на котором Алла Пугачева и Кристина Орбакайте позируют вместе.

Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза Галкина, Гарри Галкин
Максим Галкин показал редкое фото с Пугачевой, Орбакайте и двойняшками / instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред озвучил, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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