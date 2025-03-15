Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

Алена Кюпели
15 марта 2025, 22:24
71
Марина Боржемская показала, как проводит вечер с детьми.
Марина Боржемская показала, как проводит выходной
Марина Боржемская показала, как проводит выходной / Коллаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Кратко:

  • Как выглядит сын Боржемской
  • Как она проводит время с детьми

Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская, которая в 2021 году развелась с боксером Вячеславом Узелковым, похвасталась своими уже взрослыми детьми.

На своей странице в Instagram, она показала высокого и стильного сына Роберта. Парень уже на самом деле выше своей мамы и выглядит просто великолепно.

видео дня

Марина опубликовала стильный лифтолук со своим сыном. На самом деле, при первом взгляде даже сложно представить, что это мама и сын.

Марина Боржемская с сыном
Марина Боржемская с сыном / Фото Instagram/uzelkova.marina

"Какие у вас планы на выходные", - спрашивает знаменитость.

Кстати, не отстает от брата и младшая дочь Боржемской - Оливия.

Марина Боржемская выглядит как кинодива
Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

Сама ведущая буквально расцвела за последние несколько лет и можно подумать, что она сошла с обложки глянцевого журнала.

Марина Боржемская выглядит как кинодива
Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova
Марина Боржемская выглядит как кинодива
Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova
Марина Боржемская выглядит как кинодива
Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova
Марина Боржемская выглядит как кинодива
Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Марина Боржемская, устроила сессию вопросов-ответов своими подписчиками касательно здоровья. Боржемская ответила на вопрос подписчицы о том, почему появляется лишний вес зимой и что с этим делать. В частности, по словам Боржемской, набор веса зимой - явление достаточно распространенное.

Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Марина Боржемская?

Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домам

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домам

22:50Украина
Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

22:32Украина
Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

21:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Курская операция – отход

Курская операция – отход

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Последние новости

22:50

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домам

22:32

Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

22:24

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

21:56

Дорофеева показала клубничку в коротких шортах на Кипре

21:53

"Задушит" Путина тарифами: как Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
21:49

Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

21:45

Как удалить царапины с кузова автомобиля: эффективное копеечное средство

20:57

Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" - спикер МИД Украины дал достойный ответ

20:47

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

Реклама
20:26

"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 мартаВидео

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

19:00

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоВидео

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

17:35

Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

Реклама
17:19

Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

16:52

Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

16:36

РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

16:28

Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

16:06

Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

15:56

У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

15:45

Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

15:25

Ссорились на улице: Потапа с Каменских застукали заграницей

15:18

Весна неожиданно изменит их жизнь: какие ТОП-3 знака зодиака найдут любовь

15:17

Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптик назвала точную дату

15:06

Что посадить на солнечной клумбе: самые засухоустойчивые многолетники

15:04

Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ

14:50

Самые надежные авто с пробегом: эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей

14:47

"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

14:31

Китайский гороскоп на завтра 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

14:24

Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

14:06

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

13:50

Путинистка Кудрявцева сбежала из России и попала в беду

13:42

Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю и требует отказа от вступления Украины в ЕС

13:27

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

Реклама
13:23

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпускВидео

13:21

"Подарить" территории РФ: эксперт сказал, заставят ли Украину пойти на такой шагВидео

12:45

По губам: журналистка погладила ТрампаВидео

12:42

РФ давит "треугольником наступления": СМИ раскрыли новую тактику оккупантов

12:32

Путин оттягивает время: Стармер сделал заявление о прекращении огня в Украине

12:20

Чем отличаются 2 женщины: только люди с "орлиным зрением" отгадают за 17 секунд

12:03

Остапчук с бывшей женой наконец-то поделили дом

11:44

ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного

11:41

Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийстваВидео

11:35

Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять