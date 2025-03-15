Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

Марина Боржемская показала, как проводит вечер с детьми.

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Марина Боржемская показала, как проводит выходной / Коллаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Кратко:

Как выглядит сын Боржемской

Как она проводит время с детьми

Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская, которая в 2021 году развелась с боксером Вячеславом Узелковым, похвасталась своими уже взрослыми детьми.

На своей странице в Instagram, она показала высокого и стильного сына Роберта. Парень уже на самом деле выше своей мамы и выглядит просто великолепно.

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Марина опубликовала стильный лифтолук со своим сыном. На самом деле, при первом взгляде даже сложно представить, что это мама и сын.

Марина Боржемская с сыном / Фото Instagram/uzelkova.marina

"Какие у вас планы на выходные", - спрашивает знаменитость.

Кстати, не отстает от брата и младшая дочь Боржемской - Оливия.

Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

Сама ведущая буквально расцвела за последние несколько лет и можно подумать, что она сошла с обложки глянцевого журнала.

Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

Марина Боржемская выглядит как кинодива / Фото Instagram/marina.uzelkova

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Как ранее писал Главред, Марина Боржемская, устроила сессию вопросов-ответов своими подписчиками касательно здоровья. Боржемская ответила на вопрос подписчицы о том, почему появляется лишний вес зимой и что с этим делать. В частности, по словам Боржемской, набор веса зимой - явление достаточно распространенное.

Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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