Представительница российского МИД выглядит старой и спитой.

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Стареющая Мария Захарова / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Захарова набредила новую речь на похоронах

Как она выглядела

Представительница российского террористического МИДа Мария Захарова, которая славится особенной ненавистью к Украине и украинцам, появилась на похоронах еще одного престарелого путиниста - Бедроса Киркорова.

Как известно, его похоронили 21 марта в террористической Москве.

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Захарова приехала на прощание с путинистом и говорила очередной бред об объединении народов. Она сказала, что он "положил свою жизнь на это". Кроме того, по словам Захаровой, Киркоров "положил сердце", чтобы отстоять в Болгарии "памятник Алеше".

Захарова - лицо России в международных кругах / Фото РосСМИ

Сами же россияне стали писать комментарии о том, что Захаровой пора прекращать злоупотреблять алкоголем.

Россияне "в восторге" от Захаровой / Скриншот Стархит

Россияне "в восторге" от Захаровой / Скриншот Стархит

Россияне "в восторге" от Захаровой / Скриншот Стархит

Захарову давно подозревают в алкоголизме / Фото РосСМИ

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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Ранее, певица Лайма Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Такое высказывание вызвало истерику представительницы российского МИД Марии Захаровой. По ее словам, Вайкуле "не понимает, что говорит", а желания певицы избавится от советского наследия она назвала "варварством".

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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