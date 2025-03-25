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Меган Маркл показала детей от принца Гарри: "История любви"

Анна Подгорная
25 марта 2025, 12:55
131
Арчи и Лилибет Сассекские - редкие гости в общественной жизни их (не)публичных родителей.
Меган Маркл с сыном
Арчи и Лилибет Сассекские - как выглядят дети принца Гарри и Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

  • Гарри и Меган стараются оберегать частную жизнь детей
  • Маркл, которая возрождает свой блог, показала сына и дочь в соцсетях

Меган Маркл и принц Гарри покинули британскую королевскую семью в 2020 году, среди прочего, и для того, чтобы сохранять приватность. Впрочем, этой концепции они придерживаются не очень активно - герцог и герцогиня Сассекские время от времени дают громкие интервью, выпускают о своей жизни мемуары и документальные сериалы и пр. Недавно, к примеру, Маркл запустила кулинарное лайфстайл-шоу, в котором хвалится своими способностями, как хозяйки и хранительницы домашнего очага.

Правило о приватности, впрочем, железно работает, когда дело касается детей Гарри и Меган. Арчи и Лилибет не принимают участия в публичной жизни своих родителей и не появляются на съемках.

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Редкое исключение Меган Маркл сделала недавно - в своем блоге в Instagram опубликовала милый семейный портрет, на котором она позирует с двумя своими детьми от принца. Трехлетнюю Лилибет герцогиня держит на руках, а пятилетний Арчи нежно прижался и обнял ногу мамы. Фото сделано со спины, так, чтобы лица детей нельзя было рассмотреть. "Каждый день - история любви", - подписала снимок Маркл.

Меган Маркл с детьми
Арчи и Лилибет Сассекские - как выглядят дети принца Гарри и Меган Маркл / instagram.com/meghan

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Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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