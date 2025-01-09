Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

Игорь Николаев воссоединился со своей женой.

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Игорь Николаев отправился в ОАЭ / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Кратко:

Игорь Николаев уехал из РФ

Молчун решил провести отпуск с женой за границей

Российский композитор Игорь Николаев, который молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показался с Юлией Проскуряковой в Дубае.

На своей странице в соцсетях молчун Николаев опубликовал общее фото с женой и показал, как проводит время в ОАЭ.

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"С первого по тринадцатое", — написал композитор.

На снимке Юлия позировала в белой майке, розовом жакете и светлых джинсах свободного кроя, а Игорь надел черную футболку, черную кофту, джинсы и разноцветные кроссовки.

Отметим, Проскурякова первой покинула страну-оккупанта, а Николаев уже позже присоединился к ней на отдыхе.

Игорь Николаев в отпуску с женой / фото: скрин instagram.com, Игорь Николаев

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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