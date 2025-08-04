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Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Элина Чигис
4 августа 2025, 21:02
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Поговаривают, что Пономарев живет вместе с возлюбленной.
Александр Пономарев
Александр Пономарев - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Вы узнаете:

  • Александра Пономарев живет с девушкой
  • Кем она работает

Украинский известный певец Александр Пономарев старается скрывать свою личную жизнь, но источники из его окружения раскрыли правду.

В комментарии для ТСН.ua Пономарев отметил, что пока не женат, хотя состоит в отношениях с девушкой. К сожалению, ее имя он не назвал.

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Источник издания отметил, что 51-летний Пономарев состоит в гражданском браке со своим концертным директором по имени София. Как стало известно, девушка моложе певца на 17 лет. Пара проживает в доме Александра на Левом берегу Днепра в Киеве.

Возможная возлюбленная Александра Пономарева
Возможная возлюбленная Александра Пономарева / фото: скрин tsn.ua/

"Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал, и что у меня есть?" – признался Пономарев.

Александр Пономарев скрывает свою личную жизнь
Александр Пономарев скрывает свою личную жизнь / фото: instagram.com, Александр Пономарев

Все же в одном из клипов исполнителя мелькнуло лицо Софии: на последних секундах клипа "Пазлы" появляется изображение девушки, очень похожей на нынешнюю возлюбленную Пономарева.

Александр Пономарев
Александр Пономарев / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

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О персоне: Александр Пономарев

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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