Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Вы узнаете:
- Александра Пономарев живет с девушкой
- Кем она работает
Украинский известный певец Александр Пономарев старается скрывать свою личную жизнь, но источники из его окружения раскрыли правду.
В комментарии для ТСН.ua Пономарев отметил, что пока не женат, хотя состоит в отношениях с девушкой. К сожалению, ее имя он не назвал.
Источник издания отметил, что 51-летний Пономарев состоит в гражданском браке со своим концертным директором по имени София. Как стало известно, девушка моложе певца на 17 лет. Пара проживает в доме Александра на Левом берегу Днепра в Киеве.
"Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал, и что у меня есть?" – признался Пономарев.
Все же в одном из клипов исполнителя мелькнуло лицо Софии: на последних секундах клипа "Пазлы" появляется изображение девушки, очень похожей на нынешнюю возлюбленную Пономарева.
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О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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