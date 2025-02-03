"Мой загадочный": Анна Кошмал "познакомила" поклонников с мужем

Беременная Кошмал нежно обратилась к своему спутнику жизни.

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Муж Анны Кошмал - актриса рассказала, за что любит избранника / instagram.com/smorkovkina

Кратко:

Анна Кошмал поздравила с Днем рождения мужа, которого скрывает

Актриса показала редкий кадр со свадьбы с ним

Про своего мужа Анна Кошмал говорит достаточно часто. Но в основном то, что она не планирует ничего про него рассказывать, так как ее избранник решил оставаться в стороне от публичности звездной жены.

Однако сегодня актриса все же расчувствовалась, так ее возлюбленный отмечает День рождения. Ему она посвятила трогательный пост в Instagram.

видео дня

"Сегодня важный праздник для нашей семьи... День рождения моего загадочного А. Я тебя люблю, потому что не перестаю тобой восхищаться. Люблю, потому что всегда очень стараешься, за что бы ни взялся. Люблю, потому что тебя не волнует мнение окружающих. Люблю, потому что ты видишь людей насквозь, меня в первую очередь. Люблю, потому что ты всегда даешь лучшие советы. Люблю, потому что ты говоришь правду, а не угождаешь. Люблю за все, что мы уже прошли. Люблю, потому что ты человек поступков. Люблю, потому что у тебя большое доброе сердце. Я так могу продолжать вечность, но просто скажу, что люблю, потому что ты просто есть и наполняешь мою жизнь любовью и поддержкой. С Днем Рождения", - написала Анна Кошмал.

Свое поздравление она проиллюстрировала редкими кадрами с другого важного события - свадьбы. Актриса отметила, что на празднике не было профессиональных съемок, и все фото и видео, которые существуют, были сделаны гостями. Именно в этот день, на именины ее мужа, родной брат прислал Анне короткое видео, как отец артистки ведет ее к алтарю, где ее ожидает будущий муж.

Какой была свадьба Анны Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Летом 2018 у нее появился сын Михаил. В сентябре 2024 года актриса объявила, что ждет второго ребенка.

Анна Кошмал в сентябре 2024 впервые показала беременный животик / instagram.com/smorkovkina

Недавно она заинтриговала поклонников намеком, что у нее может родиться не один, а сразу несколько малышей: Анна показала "беременные" фото с подписью "Как думаете, сколько там детей?"

Анна Кошмал на последних месяцах беременности / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал уже многие годы практикует вегетарианство и йогу. Это - ее главные способы поддерживать тело в тонусе. Примечательно, что даже во время беременности звезда не отказалась от занятий, и даже со значительным животиком делает сложные асаны.

Анна Кошмал делает стойку на голове / instagram.com/smorkovkina

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Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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