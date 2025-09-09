Укр
Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

Алена Кюпели
9 сентября 2025, 15:15
Петр Чернышев принял решение относительно своей личной жизни.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев были в браке несколько лет коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

Кратко:

  • Какие решение принял Петр Чернышев
  • Как это связано с Анастасией Заворотнюк

Российский фигурист Петр Чернышев, который год назад похоронил свою жену - российскую актрису Анастасию Заворотнюк, стал затворником и поселился в огромном доме актрисы в Подмосковье.

Как пишут российские пропагандисты, фигурист полностью посвятил себя дочери Миле, которая только недавно пошла в школу. Более того, фигурист каждый день ходит на могилу Заворотнюк.

Муж и дочь на могиле Заворотнюк
Чернышев и дочь на могиле Заворотнюк / Фото 7Дней

Сообщается также, что родные артистки превратили ее дом в настоящий музей.

По словам российской светской дамы Алены Кравец, Чернышев живет один, ни с кем не встречается и не ищет никаких отношений. "Он верен Анастасии, каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии, она взяла на себя все хлопоты по быту и заботу о Миле. Внучка - это ее спасение ведь боль утраты по дочери никуда не девается", - рассказала она.

Когда умерла Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга. Ее семья тщательно оберегала Анастасию и в сети не появилось ни единой фотографии актрисы во время болезни и на похоронах.

Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

07:02

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The TimesФото

06:10

Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощьмнение

