Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

Кратко:
- Какие решение принял Петр Чернышев
- Как это связано с Анастасией Заворотнюк
Российский фигурист Петр Чернышев, который год назад похоронил свою жену - российскую актрису Анастасию Заворотнюк, стал затворником и поселился в огромном доме актрисы в Подмосковье.
Как пишут российские пропагандисты, фигурист полностью посвятил себя дочери Миле, которая только недавно пошла в школу. Более того, фигурист каждый день ходит на могилу Заворотнюк.
Сообщается также, что родные артистки превратили ее дом в настоящий музей.
По словам российской светской дамы Алены Кравец, Чернышев живет один, ни с кем не встречается и не ищет никаких отношений. "Он верен Анастасии, каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии, она взяла на себя все хлопоты по быту и заботу о Миле. Внучка - это ее спасение ведь боль утраты по дочери никуда не девается", - рассказала она.
Когда умерла Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга. Ее семья тщательно оберегала Анастасию и в сети не появилось ни единой фотографии актрисы во время болезни и на похоронах.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
Вас также может заинтересовать:
- Муж Заворотнюк привел на ее могилу другую женщину в годовщину смерти
- Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына
- Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред