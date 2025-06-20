"Мы полигамные": Тарас Тополя извинился перед женой за "много боли"

Музыкант Тарас Тополя рассказал о том, как испытывал симпатии к другим людям.

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Тарас Тополя откровенно рассказал о браке / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина alyoshasinger alyoshasinger

Кратко:

За что извинялся Тарас Тополя

Как они решают конфликты в семье

Украинский певец Тарас Тополя откровенно заговорил о своих отношениях со своей супругой, также украинской певицей Еленой Тополей (Alyosha - авт.)

Как рассказал он в интервью ведущей Маричке Падалко, у него были люди, которые вызывали симпатию, "химию".

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Тарас Тополя с супругой / Фото Instagram/tarastopolia

"Я выбрал себе лучшую женщину в мире. Она лучшая мама и самая красивая жена. При этом всем надо понимать, что в отношениях есть куча подъемов и разных бурь — чего только не бывало. Мы, как итальянская семья — эмоциональные творческие люди. Но что бы там ни было, и мужчина, и женщина обращают внимание на других. Мы полигамные существа, мы не моногамные. Конечно, есть какие-то симпатии, они возникают, и это какая-то химия, какой-то процесс", - делится музыкант.

Жена Тараса Тополи - Елена / Фото Instagram/ alyoshasinger

По его словам, он много раз об этом рассказывал своей супруге и она это принимает. "Но здесь вопрос в том, а что ценнее — семья же выше и ценнее", — добавил Тополя.

Певец также признается, что за свои ошибки прошлого он публично приносил свои извинения перед супругой. "Я причинил много боли Елене так или иначе, какими-то своими словами, поступками как живой человек. И прости, любимая. Могу сказать, что, возможно, и она. Но мы живые люди, неидеальные, со своими тараканами. Но есть общее и определенная какая-то жизненная мудрость, которая приобретается с годами, когда проходишь определенные периоды", - говорит он.

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Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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