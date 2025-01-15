Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

Праздничные каникулы для Ксении, Остапа и их звездной мамы проходят на родной земле.

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Настя Короткая новости - экс-жена Андрея Беднякова привезла детей в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Вкратце:

Настя Короткая вернулась с детьми в Украину провести тут зимние праздники

Возвращение в США откладывается из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Украинская актриса и ведущая Настя Короткая в связи с полномасштабной войной в Украине перебралась с детьми в США. Однако новогодние каникулы она все решила провести в родной стране.

В Украину Короткая с малышами приехала в средине декабря. Сперва они отправились на горнолыжный курорт, где к их отдыху присоединился Андрей Бедняков - папа Ксении и Остапа и бывший муж Насти.

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Затем последовал отдых в Киеве - прогулки по знаковым местам столицы, шопинг и общение с друзьями. Короткая с восторгом отмечает комфорт и уют родных людей и родной страны. Кадрами с отдыха она делится в своем блоге в Instagram.

На днях Настя Короткая с Ксенией и Остапом должны были вернуться в США. Однако звездная мама отложила поездку минимум на три дня из-за жутких пожаров в Лос-Анджелесе.

Настя Короткая новости - экс-жена Андрея Беднякова привезла детей в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Настя Короткая новости - экс-жена Андрея Беднякова привезла детей в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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Кто такая Настя Короткая? Анастасия Короткая - украинская актриса и телеведущая. Получила известность как ведущая развлекательной программы "Орел и решка". В 2018 годастала актрисой юмористической программы "Женский квартал" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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