Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

Вкратце:
- Настя Короткая вернулась с детьми в Украину провести тут зимние праздники
- Возвращение в США откладывается из-за пожаров в Лос-Анджелесе.
Украинская актриса и ведущая Настя Короткая в связи с полномасштабной войной в Украине перебралась с детьми в США. Однако новогодние каникулы она все решила провести в родной стране.
В Украину Короткая с малышами приехала в средине декабря. Сперва они отправились на горнолыжный курорт, где к их отдыху присоединился Андрей Бедняков - папа Ксении и Остапа и бывший муж Насти.
Затем последовал отдых в Киеве - прогулки по знаковым местам столицы, шопинг и общение с друзьями. Короткая с восторгом отмечает комфорт и уют родных людей и родной страны. Кадрами с отдыха она делится в своем блоге в Instagram.
На днях Настя Короткая с Ксенией и Остапом должны были вернуться в США. Однако звездная мама отложила поездку минимум на три дня из-за жутких пожаров в Лос-Анджелесе.
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Кто такая Настя Короткая?
Анастасия Короткая - украинская актриса и телеведущая. Получила известность как ведущая развлекательной программы "Орел и решка". В 2018 годастала актрисой юмористической программы "Женский квартал" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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