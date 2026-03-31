Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

Юмористка восстанавливается после уменьшения желудка.

https://glavred.info/starnews/nastya-tkachenko-priznalas-chto-proizoshlo-s-ee-vesom-posle-operacii-10753196.html Ссылка скопирована

Настя Ткаченко операция - на сколько похудела юмористка

Кратко:

Настя Ткаченко рассказала о самочувствии после бариатрической операции

Комедиантка также поделилась деталями восстановления

В начале марта украинская актриса и юмористка Анастасия Ткаченко перенесла бариатрическую операцию. Уменьшение желудка было в первую очередь продиктовано заботой артистки о своем здоровье.

Сейчас, по словам Насти, она чувствует себя так хорошо, как никогда прежде: не только тело становится легче, но и моральное состояние улучшается - стало меньше перепадов настроения. Об этом Ткаченко рассказала в своем блоге в Instagram.

видео дня

Также комикесса призналась, сколько килограмм ей уже удалось скинуть. На операцию Настя Ткаченко шла со 130 кг, и на данный момент у нее уже минус 12. Она соблюдает диету, но не испытывает проблем с голодом, что значительно облегчает процесс.

Настя Ткаченко в больнице / фото: instagram.com/yatkachihaya

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Анастасия Ткаченко Анастасия Ткаченко — украинская актриса, стендап-комик и телеведущая. Широкую известность получила как участница юмористического шоу "Лига смеха" в составе команды "Моя провинция", а также благодаря проекту "Stadium Night". Помимо телевизионной карьеры, Анастасия активно развивает блог, снимая популярные юмористические видео для Instagram и TikTok, и регулярно принимает участие в различных шоу на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред