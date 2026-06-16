"Не позволю разрушать": участница "Холостяка-14" развелась с футболистом, ради которого ушла с проекта

Диана Зотова решилась на откровения о личной жизни.

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Диана Зотова развелась / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Диана Зотова

Вы узнаете:

Диана Зотова развелась

Почему распались ее отношения

Участница романтического реалити "Холостяк-14" Диана Зотова поставила точку в своем романе с футболистом Николаем Кухаревичем, ради которого ушла с проекта. В своем Instagram она поделилась деталями разрыва.

Напомним, что Зотова покинула шоу "Холостяк" после того, как у нее проснулись чувства к бывшему парню. После этого в сети активно ходили слухи о свадьбе с футболистом Николаем Кухаревичем. Однако их счастье продлилось недолго — Диана призналась, что они расстались.

видео дня

Диана Зотова с Николаем Кухаревичем / скрин из видео

"Прошло полгода, и я все же решилась сказать правду о том, что не сложилось. Эта история длилась три года. Но брак завершился, так и не успев начаться", — рассказала модель.

Диана поделилась снимками с бывшим возлюбленным и призналась, что ожидала от партнера большего, чем он был готов ей дать. Сейчас она восстанавливается после неудачного опыта.

Свадьба Дианы Зотова / скрин из видео

"В какой-то момент ты просто понимаешь: люди не меняются. Но измениться можешь ты сама, перестав принимать то, что разрушает тебя. Маленький совет: никогда не берите на себя ответственность, если не уверены, что готовы нести ее до конца. Я больше не позволю никому себя разрушать. Теперь я позволяю себе только быть счастливой, несмотря ни на что", — поделилась Зотова.

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