"Не присутствует": предательница Королева заговорила о расставании с мужем

Вы узнаете:
- Наташа Королева дала новое интервью
- Предательница призналась, что редко видится с мужем-путинистом
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, высказалась о частых расставаниях с мужем – бывшим стриптизером Тарзаном.
Как рассказала предательница пропагандистским росСМИ, Тарзан будет праздновать свой день рождения 8 марта вдали от нее.
"Я не составляю никакие вишлисты, потому что у меня не существует этого праздника. Все. 8 марта в моем календаре не присутствует. Муж может сделать сюрприз, но это только по его инициативе. Если у него будут силы на подарки 8 марта, то значит будут", — сказала Королева.
Также она пожаловалась, что Тарзан будет на гастролях, поэтому она проведет этот день в одиночестве.
"Знаете, у него раньше была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актеры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе", — подытожила певица.
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Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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