"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

За жизнь Деймона боролись полтора часа.

Мэтт Деймон новости - Джимми Киммел рассказал жуткую историю об актере / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что произошло с Мэттом Деймоном

Как актера удалось спасти

Оскароносный актер Мэтт Деймон имел околосмертельный опыт. Об этом в интервью для Variety рассказал его близкий друг, ведущий и комик Джимми Киммел.

Несчастный случай произошел со звездой дома у Киммела. На ужин Джимми приготовил свиные ребрышки. Мэтт пришел очень голодным - жадно поглощая пищу он подавился кусочком кости. Полтора часа актера пытались спасти.

"Я сказал: "Мы должны отвезти его в больницу", потому что, если он умрет в моем доме, я попаду в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Я никогда не смогу объяснить это иначе, как убийство. Мы долго искали информацию на YouTube и в конце концов пришли к выводу, что нужно дать ему съесть небольшие кусочки хлеба, чтобы ребро прошло в желудок — и хлеб спас ему жизнь. Мы много раз пробовали применить прием Геймлиха. Но ребро было слишком глубоко", - вспоминает Киммел.

Джимми Киммел - близкий друг Мэтта Деймона / instagram.com/jimmykimmel

Мэтт Деймон и Джимми Киммел / instagram.com/jimmykimmel

Главред отмечает, что в подобных опасных случаях стоит немедленно обратиться к врачам за квалифицированной помощью.

О персоне: Мэтт Деймон Мэтт Деймон - американский актер кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер. Лауреат премии Оскар и двух премий Золотой глобус, а также номинант на премии Эмми и BAFTA. Наиболее известные фильмы с участием Мэтта Деймона: "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Спасти рядового Райана" (1998), "Догма" (1999), "Талантливый мистер Рипли" (1999); три части о приключениях друзей Оушена; тетралогия о Джейсоне Борне, сообщает Википедия.

