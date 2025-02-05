Нелестная фотосессия: Тайра Бэнкс напугала видом в объективах папарацци

В женщине на фото едва угадывается роскошная Бэнкс, которую привыкли видеть на подиумах.

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Тайра Бэнкс новости - Тайра Бэнкс без макияжа засветилась в Сиднее / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

51-летняя Тайра Бэнкс живет на два города - Лос-Анджелес и Сидней

В Австралии модель не слишком заботится о своем внешнем виде

Популярная в девяностых супермодель Тайра Бэнкс в 2024 году покорила поклонников своим роскошным видом на показе Victoria’s Secret (в 1997 году она стала первой темнокожей моделью, которую сняли для каталога бренда - прим. редактора). Тогда 51-летняя красотка доказала всему миру, что все еще способна приковывать взгляды.

Впрочем, сегодня Бэнкс не делает модное дефиле из каждого своего выхода на улицу. К примеру, недавно папарацци "поймали" Тайру на улицах Сиднея в не самом роскошном виде.

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Как сообщает издание Daily Mail, в Австралии модель занимается развитием своей сети магазинов мороженого Smize & Dream, и пытается строить там новую жизнь без голливудского лоска. Без него же она отправилась на прогулку по одному из крупнейших австралийских городов.

Тайру Бэнкс сфотографировали в черном кардигане, в майке и штанах. Повязка на голове сдерживала беспорядочно разметавшиеся кудри. По Сиднею модель гуляет без макияжа. Также она не отказывает себе в фаст-фуде, аппетитное поедание которого попало на фото.

America's Next Top Model star Tyra Banks, 51 reveals her fresh-faced complexion as she steps out makeup free while running errands in Sydney https://t.co/bvYicxJfnh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 4, 2025

Tyra Banks lets her natural beauty shine through as she tucks into a cheeseburger in Sydney after whizzing through a McDonald's drive-thru https://t.co/UQ2jHm5r6T — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2025

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такая Тайра Бэнкс? Тайра Бэнкс - американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Известность Тайра получила, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но ее коммерческим прорывом было появление на телевидении. Тайра создала реалити-шоу "Топ-модель по-американски", сообщает Википедия.

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