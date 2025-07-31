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Неравный брак: кто из украинских звезд выбрал себе молодых супругов

Алена Кюпели
31 июля 2025, 15:00обновлено 31 июля, 15:33
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Украинские звезды не отстают от голливудских знаменитостей и тоже ищут себе молодых супругов.
Украинские звезды и их молодые супруги
Украинские звезды и их молодые супруги / Коллаж Главред, фото Instagram/repyahovakate

Некоторые украинские звезды не единственные, кто выбрал себе вторую половинку помоложе.

Миру известны примеры таких пар. Среди них Кэтрин Зета Джонс и Майкл Дуглас, Джулианна Мур и Барт Фрейндлих, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Амаль Аламуддин и Джордж Клуни, Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли и другие.

Есть такие пары и в соседнем террористическом государстве. Самая популярная из них - Алла Пугачева и Максим Галкин. Несмотря на разницу в возрасте, пара уже многие годы вместе и демонстрирует полную гармонию и любовь, по крайней мере в социальных сетях. И, кстати, они осуждают войну в Украине и не поддерживают убийцу Путина.

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Украинские звезды и их молодые супруги

Украинские звездные супруги с большой разницей в возрасте

Елена Мозговая и певец Дэвид Аксельрод

Пара познакомилась в далеком 2005 году, но отношения стали строить не сразу. "Между нами не было любви с первого взгляда, как в кино: он обернулся – обернулась она. Искра проскакивала, был взаимный интерес, чем больше мы узнавали друг друга, чем больше времени проводили вместе, тем больше чувствовали взаимное тяготение. Мы расходились, сходились, но это взаимное тяготение никуда не исчезало", — говорила Елена Мозговая в интервью Viva!

Продюсер Мозговая старше своего мужа на 9 лет. Сейчас пара воспитывает общую дочь.

Елена Мозговая с мужем и дочерью
Елена Мозговая с мужем и дочерью / instagram.com/david__axelrod

Ян Табачник и Татьяна Недельская

Татьяна Недельская — известная украинская певица, народная артистка Украины и теперь уже вдова покойного аккордеониста Яна Табачника, который умер в сентябре 2023 года.

Между тем, пара прожила вместе долгие годы. Недельская начинала свою творческую карьеру в ансамбле аккордеониста Яна Табачника, а в 2000-м году стала его женой.

Разница в возрасте между супругами составила почти 30 лет. В браке аккордеониста и певицы родилось трое сыновей: Петр (1996 г.р.), Павел (2000 г.р.), Михаил (2002 г.р.).

Ян Табачник и Татьяна Недельская
Ян Табачник и Татьяна Недельская / Фото Знай.ua

Иракли Макацария и Лиза Чичуа

Несмотря на то, что Иракли Макацария - грузин по происхождению, прославился он в Украине именно благодаря участию в украинском проекте "Холостяк".

У него не сложились отношения ни с одной из участниц проекта и по прошествию лет он женился на своей соотечественнице Лизе Чичуа, которая младше Иракли на 17 лет.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа сыграли свадьбу летом 2022 года. Уже в июне 2023-го у влюбленных родился сын Георгий. А в 2025 году у пары родилась дочка, которую они назвали Нино.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми / Фото Instagram/maqatsa

Виктор Павлик и Катерина Репяхова

Блогер Катерина Репяхова вышла замуж за Виктора Павлика, украинского певца, который старше ее на 28 лет. Тогда она была концертным директором певца, а в юности - поклонницей артиста. В мае в 2020-м пара соединила себя узами брака.

В 2022 году у пары родился сын Миша, о котором Катерина не раз пишет в социальных сетях. Мальчик растет с некоторыми особенностями и пара активно делится его успехами со своими поклонниками.

Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном
Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate

Общество стандартно любит осуждать и обсуждать такие пары. Однако несмотря на все пересуды, герои этой публикации счастливы или были счастливы в своих союзах.

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