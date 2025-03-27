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"Нет никакого секрета": Монатик впервые рассказал, как зовут его третьего сына

Элина Чигис
27 марта 2025, 23:00
119
Монатики удивили именем младшего сына.
Дмитрий Монатик, Ирина Монатик
Дмитрий Монатик дал новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Монатик

Вы узнаете:

  • Дмитрий Монатик рассекретил имя младшего сына
  • Певец мечтает о дочери

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик, у которого в декабре 2024 года родился третий сын, рассказал, как его назвали.

В интервью для "По хатах" Дмитрий поделился, что мальчику уже четыре месяца, но певец и его жена Ирина скрывают лицо ребенка.

"Нет никакого секрета. Его зовут Леон. Мы называем его Лева. Иришка называет его Лео. Моя жена - львица. Лев по знаку зодиака. Она очень этим гордится. Ей это очень подходит. Я подумал, почему бы тогда малого Леоном не назвать", - рассказал счастливый отец.

Дмитрий Монатик с третьим сыном
Дмитрий Монатик с сыном Леоном / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Монатик

Артист признался, что он вместе с женой советовались и со старшими детьми, как назвать их брата, и всем понравилось имя Леон.

Также Монатик отметил, что, как и его жена, очень хочет иметь дочь, но пока в их семье рождаются только мальчики. В данный момент жена певца не готова к еще одному ребенку, но он не теряет надежду.

"Жена говорит, что больше не сможет, но я абсолютно ни о чем не зарекаюсь. Лично я только "за". Здесь уже нет такого: хочу девочку или мальчика. Кого судьба подарила, за того благодарны", - откровенно ответил Дмитрий.

Напомним, Дмитрий и Ирина поженились в 2012 году, кроме Леона у них есть сыновья Даниил и Платон.

Смотрите видео, где Дмитрий Монатик назвал имя третьего сына:

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Дмитрий Монатик - последние новости по теме

Ранее, как сообщал Главред, певец Дмитрий Монатик рассказал, почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.

А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".

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Кто такой MONATIK?

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

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