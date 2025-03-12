Гадает перед концертами: Дмитрий Монатик рассказал про личную примету

Monatik признался, без какой вещи не обходится ни одно его выступление.

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Дима Monatik новости - что в райдере Дмитрия Монатика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Кратко:

Дима Монатик раскрыл подробности своего райдера

В нем оказалась необычная вещь, связанная с многолетней традицией

Дмитрий Monatik называет себя мультиартистом, ведь преуспел во многих направлениях - от танцев до живописи и музыки. Не удивительно, что за более чем 15 лет на сцене у него появились собственные приметы и суеверия.

Так недавно звезда в беседе с Люкс ФМ признался, что обязательно входит в его райдер перед концертами. Кроме стандартных вещей, вроде нарезки и продакт-плейсмента, есть один продукт, который должен быть без вариантов и исключений.

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Речь идет о "киндер-сюрпризах", с которыми у Монатика и его команды уже много лет связан своеобразный ритуал. "Это наша традиция уже много лет – мы гадаем на них. И у меня еще трое детей, и я, если что-то остается, все время с собой забираю", - поделился артист.

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Кто такой MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

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