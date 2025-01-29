Никитюк впервые после слухов о беременности показалась в полный рост: "Сияю"

Леся Никитюк продолжает интриговать публику.

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Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк после слухов про беременность показала, как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Лесю Никитюк заподозрили в беременности

После этих слухов ведущая показала, как выглядит сейчас

Украинскую ведущую, модель и актрису Лесю Никитюк через три недели после помолвки с военным Дмитрием Бабчуком заподозрили в беременности. Деликатное положение Леди Ле подтверждают неназванные источники из ее окружения, но сама звезда пока хранит по этому поводу молчание.

Вместо комментариев насчет своей возможной беременности Никитюк в своем блоге в Instagram опубликовала свежее сэлфи. Она похвасталась своим походом в салон красоты.

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"Сделала чистку лица, легенький тон... Сияю", - написала Леся.

В кадре она появилась в синем жакете и клетчатом платье. Изменилась ли фигура ведущей, рассмотреть сложно - верхняя одежда была застегнута на пуговицу. Которая, впрочем, по мнению некоторых поклонников, выглядит слишком натянутой.

Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк после слухов про беременность показала, как выглядит / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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