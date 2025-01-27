Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Олег Винник засветился перед концертами - показал смешной танец из-за Таюне

Анна Подгорная
27 января 2025, 01:06
13
Винник поделился с поклонниками важной новостью.
Олег Винник с приятелем
Олег Винник новости - Олег Винник заговорил про Таюне / коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Олег Винник станцевал на камеру
  • Он раскрыл планы своей жены Таюне.

Украинский певец Олег Винник не спешит возвращаться в Украину, которую покинул еще в самом начале полномасштабной войны. Тем не менее артист, который ранее рассказывал о своей серьезной болезни, полон решимости отыграть два концерта в Праге на День всех влюбленных.

Об этом Винник, который около двух лет скрывался от общественности, даже снял смешной ролик. Видео появилось на его странице в TikTok.

В кадре он появился в футболке с изображением неприличного жеста и подписью: "Ось вам, а не Харків". Ролик был снят в спортивном зале.

Винник обратился к своему товарищу, которому сообщил, что жена певца Таюне также будет выступать с ним в Праге. От этой новости мужчины пустились в радостный пляс.

Смотрите видео с танцами Олега Винника:

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Антон Wellboy публично поддержал певца-россиянина, который живет и выступает в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также известный украинский блогер Александр Волошин удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками, который обострились летом 2024 года. Сейчас он пытается справиться с зависимостями, которые "его убивают".

Читайте также:

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Олег Винник новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

22:44Украина
Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

21:51Украина
После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

21:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

Последние новости

01:30

Третья авария за год: сын-бунтарь Джоли и Питта устроил ДТП

01:06

Олег Винник засветился перед концертами - показал смешной танец из-за ТаюнеВидео

00:26

"Начал ко мне прикасаться": Ефросинина впервые рассказала о пережитом насилии

26 января, воскресенье
23:19

Основная цель - не наступление на Днепропетровщину: в ВСУ озвучили замысел врага

22:50

Похороны Анны Жук: в Харькове попрощались с блогершей АннетФото

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
22:44

Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

21:51

Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

21:42

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

21:37

"Я закрыла эту дверь": бывшая жена Ступки впервые назвала причину развода

Реклама
20:41

Минус 200 "Шахедов": ВСУ ударили по складам хранения ударных БпЛА в РФ

20:31

Набирает 87,6% голосов: кто станет новым президентом Беларуси

20:16

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

19:30

Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

19:28

Фиктивные и лишенные легитимности: в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси

19:17

В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

18:52

100 дней Трампа: удастся ли остановить войнумнение

18:35

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

18:33

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

18:29

"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

18:16

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

Реклама
17:50

В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки: детали

17:18

"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цельВидео

17:12

Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирогаВидео

16:52

Финансовый гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

16:46

"Вброс россиян": у Зеленского отреагировали на "мирный план за 100 дней"

16:27

СМИ узнали, когда Трамп закончит войну и кто из украинцев был на его инаугурации

16:01

Батареи будут греть, как никогда раньше: сантехник поделился простым секретом

15:50

Муж Анны Жук оставил будто прощальный пост, друзья семьи и блогеры в паникеФото

15:25

Тест на IQ: найдите мышь среди множества белок за 5 секунд

15:20

Заставит Путина отступить: генерал назвал 4 составляющие для принуждения РФ

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

15:07

89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов попал в реанимацию - СМИ

14:28

Трамп и Путин готовы к звонку: СМИ назвали возможные темы разговора

14:22

Кто будет следующим президентом Беларуси: Лукашенко сделал неожиданное заявление

13:50

Развязка войны в Украине: Лукашенко вышел с заявлением и назвал сроки

13:36

В Британии назвали 4 сценария окончания войны: какой из них самый реалистичный

13:36

Прекращение огня в Украине: в ЕС допустили участие миссии ООН

13:15

Даже не нужно тереть губкой: как быстро почистить блендер

13:01

"Ирочка богиня": Налчаджиоглу раскрыл правду про его роман с БилыкВидео

12:40

1250 авиабомб и более 750 ударных дронов: Зеленский раскрыл детали ударов РФ

Реклама
12:27

Крым содрогнулся от взрывов: россияне жалуются на украинские морские дроны

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

12:06

Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

11:57

"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

11:44

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

11:22

Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

10:53

Украинские университеты лучше, чем некоторые европейские – Лисовой

10:39

В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

10:17

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

10:12

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССРВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять