Олег Винник засветился перед концертами - показал смешной танец из-за Таюне

Кратко:
- Олег Винник станцевал на камеру
- Он раскрыл планы своей жены Таюне.
Украинский певец Олег Винник не спешит возвращаться в Украину, которую покинул еще в самом начале полномасштабной войны. Тем не менее артист, который ранее рассказывал о своей серьезной болезни, полон решимости отыграть два концерта в Праге на День всех влюбленных.
Об этом Винник, который около двух лет скрывался от общественности, даже снял смешной ролик. Видео появилось на его странице в TikTok.
В кадре он появился в футболке с изображением неприличного жеста и подписью: "Ось вам, а не Харків". Ролик был снят в спортивном зале.
Винник обратился к своему товарищу, которому сообщил, что жена певца Таюне также будет выступать с ним в Праге. От этой новости мужчины пустились в радостный пляс.
Смотрите видео с танцами Олега Винника:
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Антон Wellboy публично поддержал певца-россиянина, который живет и выступает в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.
Также известный украинский блогер Александр Волошин удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками, который обострились летом 2024 года. Сейчас он пытается справиться с зависимостями, которые "его убивают".
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Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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