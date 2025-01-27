Олег Винник засветился перед концертами - показал смешной танец из-за Таюне

Винник поделился с поклонниками важной новостью.

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Олег Винник новости - Олег Винник заговорил про Таюне / коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, ua.depositphotos.com

Кратко:

Олег Винник станцевал на камеру

Он раскрыл планы своей жены Таюне.

Украинский певец Олег Винник не спешит возвращаться в Украину, которую покинул еще в самом начале полномасштабной войны. Тем не менее артист, который ранее рассказывал о своей серьезной болезни, полон решимости отыграть два концерта в Праге на День всех влюбленных.

Об этом Винник, который около двух лет скрывался от общественности, даже снял смешной ролик. Видео появилось на его странице в TikTok.

В кадре он появился в футболке с изображением неприличного жеста и подписью: "Ось вам, а не Харків". Ролик был снят в спортивном зале.

Винник обратился к своему товарищу, которому сообщил, что жена певца Таюне также будет выступать с ним в Праге. От этой новости мужчины пустились в радостный пляс.

Смотрите видео с танцами Олега Винника:

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Антон Wellboy публично поддержал певца-россиянина, который живет и выступает в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также известный украинский блогер Александр Волошин удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками, который обострились летом 2024 года. Сейчас он пытается справиться с зависимостями, которые "его убивают".

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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