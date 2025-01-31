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"Они были вместе": экс-супруга известного блогера подтвердила его роман с Тринчер

Руслана Заклинская
31 января 2025, 15:49
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Кристина Бычкова отметила, что они с Леоном уже не жили вместе, но она еще верила в воссоединение.
'Они были вместе': экс-супруга известного блогера подтвердила его роман с Тринчер
Блогер Кристина Бычкова рассказала о романе Анны Тринчер с ее мужем / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/bichkovaaa

Коротко:

  • У Анны Тринчер был роман с блогером Леоном13
  • Слухи подтвердила его бывшая жена Кристина Бычкова
  • Роман завязался после съемок клипа "Бар за баром", в котором снялся Сергей

У известной украинской певицы Анны Тринчер был роман и с блогером Леоном13 (Сергеем Лукьянюком). Слухи о романе подтвердила украинский блогер Кристина Бычкова, которая была замужем за инфлюенсером Леоном.

По словам Кристины, она знала об отношениях Сергея с Анной, но до последнего надеялась на примирение.

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На днях сам блогер подтвердил роман с артисткой и отметил, что построить серьезные отношения они не смогли. После этого Кристина решила прокомментировать ситуацию.

"Я старалась до последнего не поднимать эту тему и не говорить правду, но все, что сказал Сергей, это правда. Они были вместе, у них были отношения, о которых никто не знал. Одна я знала, у которой была лапша на ушах", - призналась Бычкова в Instagram.

Близкие отношения между Тринчер и Лукьянюком завязались после съемок клипа на песню "Бар за баром", в котором снялся Сергей. Впоследствии пара начала появляться вместе на улицах и проводить время друг с другом, что и породило подозрения у поклонников.

'Они были вместе': экс-супруга известного блогера подтвердила его роман с Тринчер
Кристина Бычкова рассказала об отношениях экс-супруга с Анной Тринчер/ Фото: скриншот

Кристина уточнила, что на тот момент они с Сергеем уже не жили вместе, но она еще верила, что их брак можно спасти. Разрыв стал окончательным после того, как Кристина узнала о новых отношениях бывшего мужа.

"К сожалению, это было тогда, когда мы типа разъехались с Сергеем, но он мне сказал, что мы съедемся, все будет окей, мы изменимся. Я верила до последнего, что мы будем вместе, но в этот момент он уже был с Анной", - рассказала блогерша.

Певица Анна Тринчер - последние новости

Напомним, украинский блогер Александр Волошин, который в августе покинул Украину и осел на Бали, заявил, что возобновил общение с бывшей женой Анной Тринчер. По словам Волошина, их примирение произошло благодаря медитации, которую ему прислала Анна.

Также Тринчер в интервью для "Ближе к звездам" рассказала, что после развода ходит на свидания, но не спешит вступать в отношения. Она имеет высокие стандарты и не хочет романа без настоящей искры.

Как сообщал Главред, певица подхватила бали-бели во время отдыха на Бали. Певица пожаловалась на слабость, тошноту и диарею, после чего вызвала врачей. Ей поставили капельницу.

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Кто такая Анна Тринчер?

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Дети", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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