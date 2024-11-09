Опальную Маркл призвали "скопировать умный способ Миддлтон стать популярной"

Кейт Миддлтон остается любимицей публики, не смотря на активность Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл не являются подружками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/, instagram.com/sussexroyal/

Жену принца Гарри Меган Маркл снова сравнивают с Кэтрин, принцессой Уэльской, но на этот раз Маркл советуют "копировать" будущую королеву, сообщает RadarOnline.com.

Это происходит на фоне возвращения Кэтрин к обычной жизни после победы над диагнозом "рак".

Королевский эксперт Даниэла Элсер написала: "Отсутствие Кейт ясно показало, насколько она ценна. На самом деле то, что Кейт непреднамеренно дала, — это урок личной экономики спроса и предложения".

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"Ценность Гарри и Меган, как в коммерческом плане, так и в качестве публичных фигур, упала настолько, что в 2024 году все можно было бы описать как вялая", — добавила она.

Комментатор продолжил: "Сравните все это с Кейт. Женщины не было видно, слышно, она ничего не сделала в течение нескольких месяцев, кроме как продолжала существовать, и ее акции никогда не были выше".

Это понимание следует за дополнительными сообщениями, предполагающими, что пара "использует свою звездную силу по-разному, поскольку обе королевские особы являются "лично и профессионально" полярными противоположностями.

Это побудило бывшего королевского корреспондента Дженни Бонд поделиться: "Кэтрин и Меган действительно две очень разные женщины и теперь идут по очень разным путям".

"Все, что делает Кэтрин, направлено на помощь другим, обездоленным, молодым, а теперь и тем, кто страдает от рака", — добавила она. "Это не ради денег, славы или самовозвеличивания. Это для того, чтобы помогать людям, которые находятся в беде или в затруднительном положении, и делать добро".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Затем она заявила: "Я считаю, что Меган также использует свою звездную силу, чтобы привлечь внимание к определенным проблемам и людям, которым нужна помощь. Кампания, которую она и Гарри начали, чтобы ограничить опасности цифрового мира для наших детей, достойна восхищения. Но она также очень активна в коммерческом мире".

Герцогиня Сассекская в настоящее время участвует в нескольких проектах более коммерческого характера, которые будущая королева "никогда не сможет попробовать".

Говорят, что Меган работает над кулинарным сериалом Netflix и новым подкастом для Lemonada Media, оба, как сообщается, должны выйти в начале следующего года.

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Недавно, как писал Главред, Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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