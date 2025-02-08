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"Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

Элина Чигис
8 февраля 2025, 04:00
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Павел Зибров поразил откровением о жене.
Павел Зибров с женой
Павел Зибров о жене Марине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

  • Павел Зибров рассказал о личной жизни
  • Певец восхищается своей женой Мариной

Украинский известный певец Павел Зибров рассказал, как ему с женой Мариной Зибровой удается сохранить дружеские и любящие отношения.

В интервью для Главред певец отметил, что за 30 лет совместной жизни супруги даже создали общий проект - Театр песни Павла Зиброва, ради которого Марина отказалась от престижной работы.

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"30 лет вместе с Мариной — это больше, чем просто совместная жизнь. Главное — мы смотрим в одном направлении, имеем общее дело, объединяющее нас уже три десятилетия. Марина – мой первый помощник, надежная опора и самый близкий человек. Вместе мы создали первый частный театр песни – Театр песни Павла Зиброва. Для этого она когда-то оставила престижную работу и ушла в мир шоу-бизнеса, чтобы идти рядом со мной!" - рассказал Павел Николаевич.

Также артист признался, какой уклад в его семье и что жена мудроруководит всем.

"Марина – это жена, мама, руководитель, советчик и вдохновительница в одном лице. Мы интересны друг другу, нам есть что разделять, о чем мечтать и над чем работать вместе. Наш девиз — как папа скажет, так по-маминому и будет. На самом деле у нас очень легкая атмосфера, много шутим и живем с юмором. Мы верим, что смех – это не только отличный способ поднять настроение, но и эффективный метод решить любые проблемы. Однако самое главное — это то, что мы всегда говорим друг с другом. Это основа наших отношений. Каждый имеет право высказать свое мнение, и мы не привыкли замалчивать важные вопросы. У нас нет практики долго обижаться или носить обиды. Это не о нас. Мы стараемся сразу решать вопрос, не откладывая на потом. Именно в этом, вероятно, и есть секрет нашей гармонии", - подытожил Зибров.

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

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Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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