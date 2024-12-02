"Почему вы так слепы?": Риз Уизерспун опозорилась рекламой русской культуры

В Сети пытаются достучаться до "блондинки в законе", чтобы ты опомнилась и не прославляла агрессора.

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Риз Уизерспун раскритиковали за рекламу книги про русскую балерину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reesewitherspoon, ua.depositphotos.com

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Риз Уизерспун поддерживала Украину в войне со страной-агрессором в 2022 году

Сейчас актриса в соцсетях восторгается книгой про русскую балерину, культуру и пр.

В комментариях многие обратились к Уизерспун с напоминанием о том, что рф последние три года делает с нашей страной

Американская актриса, продюсер и писательница Риз Уизерспун 24 февраля 2022 года в своем блоге в Х поддержала Украину. "Молюсь за украинцев. Молюсь за всю Европу. Молюсь за наш мир", - написала она.

Однако за почти три года полномасштабной войны желание "молиться" про будущее тех, кто ежедневно страдает от кровожадного оккупанта, у артистки уже сгладилось. В Instagram Уизерспун рекламирует книгу южнокорейской писательницы Юхеа Ким, которая восхищается русской культурой и посещала страну-агрессора после февраля 2022 года.

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"City Of Night Birds" (Город ночных птиц - прим. редактора), книга написанная Ким, описывает злоключения русской балерины, крест на карьере которой поставила авария. Актриса опубликовала видео, в котором с благоговением слушает аудиоверсию произведения Юхеа Ким, пока украшает печенье.

"Эта история заставила меня задуматься о том, как мы преодолеваем неудачи и заново определяем, что действительно важно", - написала восторженная Риз Уизерспун.

В комментариях пользователи напомнили звезде о том, что российская культура, которую она рекламирует на широкую аудиторию, сегодня является синонимом жестокого агрессора, который уже почти три года методично пытается истребить украинский народ. "Ух ты, книга о русской культуре. Так "интересно"! Русская культура - это убийства, смерть, пытки, террор. Вы это знаете? Вам есть до этого дело?", "Позор. Прославление русской культуры. Абсолютная глухота к тому, что происходит в мире", "Приезжайте в Украину и прочитайте ее в бомбоубежище. Вы почувствуете всю прелесть русской культуры", "Ух ты! Какая "отличная" идея - восхвалять русскую культуру, в то время как Россия посылает ракеты в Украину. Огромное разочарование", "Дорогие американцы, пожалуйста, поймите, что танки и ракеты идут за русской культурой и русским балетом", "Почему вы так слепы? Приезжайте в Украину, чтобы в полной мере восхититься подвигами России!" - пишут актрисе возмущенные читатели.

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Кто такая Риз Уизерспун? Риз Уизерспун - американская актриса и продюсер. Наиболее известна ролью Элль Вудс в серии фильмов "Блондинка в законе". Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премии Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучшая актриса".

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