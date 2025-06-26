Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

Кратко:
- О чем рассказала Кристина Решетник
- Как она пережила опасное событие
Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник рассказала о том, как тонул один из троих ее сыновей.
Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.
Так, Решетник рассказала историю о том, что ее сын купался в бассейне. По ее словам сын Саша, который умел плавать, залез на надувной матрас. "Мне казалось, что в бассейне - точно не в море", - делится она.
"Я на секунду отвернулась, заговорилась с подругой, а Саша в этот момент перевернулся с матраса. И начал тонуть. Детей много, все что-то кричат. Поэтому его толком никто и не слышал", - добавляет жена Решетника.
По словам жены телеведущего, подруга сразу увидела то, что случилось и прямо в одежде прыгнула, чтобы вытащить мальчика. Она добавляет, что много читала о таких ситуациях, но не думала, что такое может случится и с ней.
"От детей в водоемах, бассейнах, вообще нельзя отходить ни на секунду", - пишет она.
Впрочем, данная история оказалась превью к очередной рекламной интеграции, на этот раз со страховой компанией.
В то же время, подписчики многодетной матери стали делиться своими историями о том, что может случится с детьми на воде и почему с ними нужно быть на чеку.
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