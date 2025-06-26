Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

Кристина Решетник рассказала о том, какую непростую ситуацию, которая случилась в бассейне.

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Кристина Решетник с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

О чем рассказала Кристина Решетник

Как она пережила опасное событие

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник рассказала о том, как тонул один из троих ее сыновей.

Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

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Так, Решетник рассказала историю о том, что ее сын купался в бассейне. По ее словам сын Саша, который умел плавать, залез на надувной матрас. "Мне казалось, что в бассейне - точно не в море", - делится она.

Кристина Решетник о том, как тонул ее ребенок / Фото Instagram/ kristina_reshetnik

"Я на секунду отвернулась, заговорилась с подругой, а Саша в этот момент перевернулся с матраса. И начал тонуть. Детей много, все что-то кричат. Поэтому его толком никто и не слышал", - добавляет жена Решетника.

По словам жены телеведущего, подруга сразу увидела то, что случилось и прямо в одежде прыгнула, чтобы вытащить мальчика. Она добавляет, что много читала о таких ситуациях, но не думала, что такое может случится и с ней.

"От детей в водоемах, бассейнах, вообще нельзя отходить ни на секунду", - пишет она.

Кристина Решетник о том, как тонул ее ребенок / Фото Instagram/ kristina_reshetnik

Впрочем, данная история оказалась превью к очередной рекламной интеграции, на этот раз со страховой компанией.

В то же время, подписчики многодетной матери стали делиться своими историями о том, что может случится с детьми на воде и почему с ними нужно быть на чеку.

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