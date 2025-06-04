Принц Гарри готовит новый удар по королю Чарльзу

Британские СМИ сообщили о том, что Гарри консультировался по одному важному вопросу.

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Принц Гарри готовит новый удар / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Кратко:

По какому вопросу консультировался принц Гарри

Что ему посоветовали сделать

Принц Гарри обратился за советом к брату принцессы Дианы по поводу смены фамилии на Спенсер.

Как пишет The Daily Mail, источники сообщили, что герцог Сассекский активно изучал способы взять фамилию матери — шаг, который потребовал бы отказа от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носили его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет.

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Известно, что он обсуждал этот вопрос с графом Спенсером, чьей родовой резиденцией является Элторп в Нортгемптоншире, во время редкого визита в Великобританию, но ему сказали, что юридические препятствия непреодолимы.

"У них был очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не делать такого шага", — сказал друг Гарри.

Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

Тем не менее, тот факт, что он посоветовался с графом по этому вопросу — предложение, которое бы огорчило его брата и отца — является ярким выражением токсичного раскола с его семьей.

Маунтбеттен-Виндзор — фамилия, доступная потомкам покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа. Она объединяет фамилию королевской семьи Виндзор и принятую фамилию герцога Эдинбургского.

В свидетельствах о рождении дети герцога и герцогини Сассекских — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Чарльз III / ua.depositphotos.com

Королевский писатель Том Бауэр утверждал, что "Меган решила, что ее настоящей целью в жизни было стать Дианой". Если бы смена имени прошла успешно, дочь Меган, которая, как полагают, встречалась с королем только один раз, стала бы Лилибет Дианой Спенсер, что стало бы более полной данью уважения покойной матери Гарри.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Король Чарльз / инфографика: Главред

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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