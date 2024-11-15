Принцесса умерла: в Японии скончалась 101-летняя Юрико

Принцесса Юрико скончалась от заболевания в возрасте 101 года.

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В Японии скончалась принцесса Юрико / Коллаж Главред, фото Википедия

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Принцесса Японии умерла в возрасте 101 года

От чего скончалась правительница

Японская принцесса Юрико, жена брата императора Хирохито военного времени и старейший член императорской семьи Японии, скончалась после недавнего ухудшения здоровья.

Как сообщает CNN, знаменитость, многодетная мама и лидер страны скончалась в возрасте 101 года.

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Юрико умерла в токийской больнице. Причина смерти не разглашается, но японские медиа сообщили, что женщина скончалась от пневмонии.

Принцесса родилась в 1923 году в аристократической семье. Юрико вышла замуж в 18 лет за принца Микасу, младшего брата Хирохито и дядю нынешнего императора Нарухито, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны.

На протяжении своего длинного жизненного пути, женщина рассказывала, как жила в убежище со своим мужем и их маленькой дочерью после того, как их резиденция сгорела в результате американских бомбардировок Токио в последние месяцы войны в 1945 году.

Юрико вырастила пятерых детей и поддерживала исследования Микасы в области древней истории Ближнего Востока, одновременно выполняя свои официальные обязанности и принимая участие в благотворительной деятельности. Она пережила своего мужа и троих сыновей.

Ее смерть сократила быстро сокращающуюся императорскую семью Японии до 16 человек, включая четверых мужчин, поскольку страна сталкивается с дилеммой, как сохранить королевскую семью, в то время как консерваторы в правящей партии настаивают на сохранении исключительно мужской преемственности.

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Кто такая принцесса Юрико Принцесса Юрико - член императорского дома Японии, вдова Такахито, принца Микаса, четвёртого сына императора Тайсе и императрицы Теймэй. Принцесса была последней тётей, оставшейся в живых, по отцовской линии предыдущему императору Акихито и последним членом семьи, родившимся в период Тайсё. У принца и принцессы было пятеро детей, из которых только двое до сих пор живы. Помимо пятерых детей, по состоянию на 2015 год у них было девять внуков и четыре правнука. Две дочери супругов покинули императорскую семью после свадьбы. Все три сына умерли, пишет Википедия. Принцесса Микаса являлась почётным президентом различных благотворительных организаций, по большей части тех, которые занимаются сохранением традиционной японской культуры. Она также играла активную роль в японском обществе Красного Креста.

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