Проект "Здійсни мрію" от 1+1 media помог сыну павшего героя встретиться с Евгением Клопотенко

Проект "Здійсни мрію" от 1+1 media помог 14-летнему Тимофею Осипкову, сыну павшего героя, встретиться с шеф-поваром Евгением Клопотенко.

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дійсни мрію от 1+1 media - сын погибшего героя встретился с Клопотенко и Галимовым / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Кулинария - то, что объединяло семью парня. Семья всегда готовила по рецептам Евгения, а сам мечтатель стремился стать шеф-поваром, однако после гибели отца на Бахмутском направлении желание Тимофея начало угасать.

"Мне было 5-6 лет, когда начал впервые готовить. Мама и отец всегда этим занимались, поэтому начал тоже помогать. Папа часто готовил завтраки, борщи, деруны или блюда из картофеля", - отмечает Тимофей во время встречи.

Для того, чтобы немножко вернуть жажду к увлечению, продюсер 1+1 media Аким Галимов пригласил Тимофея Осипкова на съемки специального рождественского эпизода проекта "Реальна історія", гостем которого и был Евгений Клопотенко.

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"Считаю, что стоит уделять внимание детям, которые потеряли родных. Ведь для них это огромная трагедия. Нам, взрослым, трудно жить под обстрелами, с постоянными отключениями света и войной вокруг, поэтому нужно им помогать. Они нуждаются в колоссальной поддержке. К тому же важно привлекать их к празднованию Рождества, семейных праздников и вводить ценности сегодня", - добавил Аким.

Здійсни мрію от 1+1 media - сын погибшего героя встретился с Клопотенко и Галимовым / Пресс-служба

Сначала школьник узнал от Акима историю национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", где и проходили съемки выпуска, а затем лично познакомился с кумиром.

"В нашем разговоре Тимофей говорил о том, что используется в профессиональной кухне и ответил на 30% вопросов, которые задаю новым работникам. Поэтому он тот, кто может уже работать на кухне. Никогда не думал о том, что могу быть чьим-то кумиром. Это ответственно и одновременно приятно. Я люблю еду, стараюсь возрождать что-то, делать то, что мне нравится. Однако разве заслужил ли я этого?!" - комментирует Евгений.

Здійсни мрію от 1+1 media - сын погибшего героя встретился с Клопотенко и Галимовым / Пресс-служба

Узнать подробнее о том, как прошла встреча, можно в тематическом видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook. Посмотреть расширенную версию об исполнении желания подопечного фонда "Діти Героїв" можно будет в эфире "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ уже 22 декабря в 9:00.

Напоминаем, что ранее певица Анна Тринчер реализовала мечту девочки, родители которой погибли во время ночного ракетного обстрела. Посмотреть встречу можно по этой ссылке.

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