Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

Элина Чигис
13 января 2025, 11:56
256
Лариса Кадочникова ошарашила украинцев своим поступком.
Лариса Кадочникова
Лариса Кадочникова - языковый скандал / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лариса Кадочникова, скрин видео

Читайте детально:

  • Лариса Кадочникова не захотела выступать на украинском языке
  • Украинцы в недоумении от ее поступка

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая известна по роли Марички в легендарном фильме "Тени забытых предков", не захотела выступать на украинском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова.

Актриса отметила, что в ее жизни слишком много украинского языка, поэтому общается на языке страны-оккупанта РФ. Также она подчеркнула, что многое сделала для Украины, поэтому все должны уважать ее выбор языка.

видео дня

Писательница Лариса Ницой опубликовала видео с участием Кадочниковой на своей странице в Facebook, где актриса отказалась на просьбу журналиста Руслана Кошовенко говорить на украинском языке.

"Я на украинском языке играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я многое сделала для Украины и никуда не уезжала. И я играю в театре спектакля на украинском языке. Я хотела сказать самое главное: мы должны любить друг друга и понимать: Украина – одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга, то мы погибнем", – ответила Лариса.

Также писательница назвала Кадочникову "украинофобкой".

"Тени забытых предков", Маричка в жизни оказалась украинофобкой. Сказала, что "достаточно сделала для страны, чтобы ее уважали" и продолжила свое выступление на московском. Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны она сделала достаточно? Для Московии? Увлекая всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его язык, за которым пришли танки? Выполняя роли в кино московском, выступая повсюду публично на московском, общаясь со всеми московским, опершись на сцену вручать премию московской, и лишь кое-где пользуется украинским, где нельзя обойти закон – в спектаклях. Пожилой человек и хороший человек, пусть сидит дома. А если есть силы на публичные видео в YouTube или опереться на сцену с публичным выступлением, то уже прежде не пожилой человек перед нами, а ответственная гражданка Украины, говорящая на украинском. Или безответственная", – написала Ницой.

В комментариях украинцы бурно отреагировали на такой поступок актрисы.

"Это просто ужас. Она "имеет право говорить". Для чего она живет в Украине? Так презирать язык и страну только у нас позволено, еще и призывает к любви. Все из нее вылезло на поверхность. Теперь пусть едет в Москву и там со сцены выступит на украинском";

"Почему-то те, кто в своей стране говорят на своем государственном языке, не требуют "уважайте меня";

"Самое печальное – это не Кадочникова, а аплодисменты в зале", - написали в комментариях.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред рассказывал, что певица Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину. Вместе пара живет в США, а на зимних каникулах отдыхает на родине артистки.

Также третья жена Сергея Тигипко, модель, блогерша и бизнесвумен Алла Зиневич, призналась, почему политик не фотографируется с ней и их общими детьми.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Лариса Кадочникова?

Лариса Кадочникова – советская и украинская актриса театра и кино, лауреатка Государственной премии Украины им. Тараса Григорьевича Шевченко (1991). Народная артистка Украины (1992). Член Национального Союза кинематографистов Украины.

После полномасштабного вторжения Кадочникова стала главной героиней документального фильма Д.Н. Томашпольского "Лариса Кадочникова. Война" (2022), получивший награду "Лучший документальный фильм о войне" на Украинском международном кинофестивале в Великобритании "ПТАХ" (2023).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:32Мир
В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:51Украина
Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Последние новости

12:32

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:26

Военные в парламенте: эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине

12:13

Враг перебрасыват резервы и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

11:56

"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

11:52

Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
11:51

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:36

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:35

Путаются даже опытные водители: что означает дорожный знак "авто с крыльями"

11:32

Уже существует документ и конкретная дата: когда состоятся выборы в Украине - КошельВидео

Реклама
11:25

"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - КошельВидео

11:08

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - страдания, Петухам - сомнения

10:50

Оккупанты "оголяют" фронт: армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

10:42

Зачем под ручку двери подкладывают монетку

10:34

РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

10:29

Почему в СССР лестницы в подъездах красили только по бокам: секрет раскрыт

10:17

Армия РФ сократила количество штурмов на фронте: аналитик объяснил причину

09:51

Украину накроют снегопады и мороз до -20: синоптик назвал дату похолодания

09:30

ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска — Forbes

09:27

5 знаков зодиака, которым везет в личной жизни

Реклама
09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:10

Что означают цифры от 1 до 5 на батарее: неожиданный ответ специалиста

09:06

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

08:41

ВСУ взяли в плен разведчиков: Южная Корея раскрыла последние потери КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Небольшая и маргинальная": что происходит с беглецом Потапом - детали

07:55

ВСУ получили важное преимущество на фронте: в Forbes раскрыли детали

07:15

Что не так на рисунке: только супервнимательные люди найдут ошибку за 3 секунды

06:59

Россияне продвинулись возле 8 населенных пунктов Донецкой области – Deep State

06:15

"Мир в тени автократов: сможет ли Украина выстоять?"мнение

05:00

Какой сегодня праздник 13 января 2025 года: не одалживайте деньги и вещи в этот день

04:31

ВСУ заблокировали 140 тысяч оккупантов: аналитик рассказал о ситуации на Курщине

03:32

Приведет к бедам и конфликтам: почему нельзя держать ножи, вилки и ложки вместе

02:53

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

02:32

"Крах планов и несчастные случаи": астролог назвал худшие дни в 2025 году

01:44

Сможете искупить 7 грехов: что нужно сделать 13 января - приметы

01:30

Дочь Елены Мозговой показала романтическое утро с возлюбленной

00:28

Угроза захвата Днепропетровщины: появился прогноз главного наступления РФ

12 января, воскресенье
23:50

Год без Виталия Билоножко: вдова певца показала его могилу

23:11

РФ нацелилась на четыре региона Украины: генерал раскрыл планы Путина

Реклама
22:29

Как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага - секрет успехаВидео

22:16

Как быстро разморозить стекло на машине - трюк с пакетом работает безотказноВидео

22:16

Россиян смешали с землей вместе с техникой: ВСУ взорвали десятки целей РФ

22:09

ВСУ удерживают позиции: Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

21:38

Потап нашелся: артист "воскрешает" концертную деятельность со старыми проектами

21:37

Прилетело по контрактникам РФ: под Мариуполем атакованы важные объекты россиян

21:33

У россиян есть дедлайн: до какой даты Путин хочет захватить Покровск

20:38

"Прибалтика должна принадлежать России": хорошо, что это прозвучаломнение

20:28

Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен ЫнуВидео

20:24

Зачем опытные водители возят в салоне авто соду: ответ удивит многих

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять