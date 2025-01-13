"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

Лариса Кадочникова ошарашила украинцев своим поступком.

https://glavred.info/starnews/pust-edet-v-moskvu-legendarnaya-aktrisa-publichno-otvergla-ukrainskiy-yazyk-10630091.html Ссылка скопирована

Лариса Кадочникова - языковый скандал / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лариса Кадочникова, скрин видео

Читайте детально:

Лариса Кадочникова не захотела выступать на украинском языке

Украинцы в недоумении от ее поступка

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая известна по роли Марички в легендарном фильме "Тени забытых предков", не захотела выступать на украинском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова.

Актриса отметила, что в ее жизни слишком много украинского языка, поэтому общается на языке страны-оккупанта РФ. Также она подчеркнула, что многое сделала для Украины, поэтому все должны уважать ее выбор языка.

видео дня

Писательница Лариса Ницой опубликовала видео с участием Кадочниковой на своей странице в Facebook, где актриса отказалась на просьбу журналиста Руслана Кошовенко говорить на украинском языке.

"Я на украинском языке играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я многое сделала для Украины и никуда не уезжала. И я играю в театре спектакля на украинском языке. Я хотела сказать самое главное: мы должны любить друг друга и понимать: Украина – одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга, то мы погибнем", – ответила Лариса.

Также писательница назвала Кадочникову "украинофобкой".

"Тени забытых предков", Маричка в жизни оказалась украинофобкой. Сказала, что "достаточно сделала для страны, чтобы ее уважали" и продолжила свое выступление на московском. Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны она сделала достаточно? Для Московии? Увлекая всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его язык, за которым пришли танки? Выполняя роли в кино московском, выступая повсюду публично на московском, общаясь со всеми московским, опершись на сцену вручать премию московской, и лишь кое-где пользуется украинским, где нельзя обойти закон – в спектаклях. Пожилой человек и хороший человек, пусть сидит дома. А если есть силы на публичные видео в YouTube или опереться на сцену с публичным выступлением, то уже прежде не пожилой человек перед нами, а ответственная гражданка Украины, говорящая на украинском. Или безответственная", – написала Ницой.

В комментариях украинцы бурно отреагировали на такой поступок актрисы.

"Это просто ужас. Она "имеет право говорить". Для чего она живет в Украине? Так презирать язык и страну только у нас позволено, еще и призывает к любви. Все из нее вылезло на поверхность. Теперь пусть едет в Москву и там со сцены выступит на украинском";

"Почему-то те, кто в своей стране говорят на своем государственном языке, не требуют "уважайте меня";

"Самое печальное – это не Кадочникова, а аплодисменты в зале", - написали в комментариях.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред рассказывал, что певица Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину. Вместе пара живет в США, а на зимних каникулах отдыхает на родине артистки.

Также третья жена Сергея Тигипко, модель, блогерша и бизнесвумен Алла Зиневич, призналась, почему политик не фотографируется с ней и их общими детьми.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Лариса Кадочникова? Лариса Кадочникова – советская и украинская актриса театра и кино, лауреатка Государственной премии Украины им. Тараса Григорьевича Шевченко (1991). Народная артистка Украины (1992). Член Национального Союза кинематографистов Украины. После полномасштабного вторжения Кадочникова стала главной героиней документального фильма Д.Н. Томашпольского "Лариса Кадочникова. Война" (2022), получивший награду "Лучший документальный фильм о войне" на Украинском международном кинофестивале в Великобритании "ПТАХ" (2023).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред