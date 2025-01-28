Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

Вы узнаете:
- Диане Гурцкой поставили ложный диагноз
- Как она пережила период, пока не узнала правду
Российская певица Диана Гурцкая, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поделилась, как врачи ошибочно диагностировали ей "рак матки".
Как рассказала Гурцкая в интервью Наталье Подольской, наиболее она переживала за то, что ее единственный сын может остаться без матери.
"Все вокруг ходили рыдали, оплакивали меня. Вся семья… А я чего-то не боялась. Мы объездили нескольких врачей, и потом один доктор спросила, мол, с чего это вы все взяли. Там была другая история. Целый месяц я обследовалась. Петр в этот момент боялся за меня", - сказала путинистка.
Напомним, у Гурцкой есть сын Константин и ему уже 17 лет, парень заканчивает школу и планирует поступать учиться в университет.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.
А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.
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Кто такая Диана Гурцкая?
Диана Гурцкая - российская певица мегрельского происхождения. Поддержала аннексию Крыма в 2014 году и одобрила военное вторжение рф в Украину. С 2017 года внесена в базу "Миротворец". Незрячая от рождения.
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