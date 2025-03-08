Рак: Даша Малахова сделала признание о своем здоровье

Кратко:
- Даша Малахова призналась в страшном заболевании
- Как она рассказала об этом
Украинская актриса и ведущая Даша Малахова сделала неожиданное признание о своем здоровье.
Оказалось, что любимица украинской публики перенесла онкологическое заболевание. Об этом актриса написала в посте-поздравлении для Янины Соколовой в Facebook.
Так, на своей странице социальной сети Даша Малахова написала: "Вчера у этой женщины был день рождения(...). Даму на фото я знаю очень давно, пожалуй лет 20. Боже какие мы уже древние, девочка. И столько было за эти годы. И рак у нас обоих, и война, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь и замужество и расставание и сама жизнь", - шокировала признанием Даша Малахова.
К счастью, заболевание было давно и Малаховой удалось побороть его, как и Янине Соколовой.
"Я желаю тебе только здоровья и любви. Я хочу, чтобы закончилась эта война и ты сыграла Леди Макбет, Донну Анну, Жанну д'Арк. У тебя столько опыта, чувств и мыслей, что ты уже не сможешь быть слабой. Может, и не надо. Есть такие люди, как ты, у которых суперсила "сила", - написала она.
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Ранее Главред писал о том, что Даша Малахова осталась настолько впечатлена выходом певицы Камалии и ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура на красную дорожку Каннского кинофестиваля, что не смогла не оставить по этому поводу свой комментарий - едкий, как яблочный уксус, которым так гордится Малахова.
Напомним, Даша Малахова также рассказывала о том, как развелась со своим венгерским мужем-ватником, который поддержал вторжение террористической России в Украину.
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