Рак: Даша Малахова сделала признание о своем здоровье

Актриса никогда публично не рассказывала о том, как пережила тяжелый период.

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Даша Малахова рассказала о раке / Коллаж Главред, фото Facebook/dasha.malakhova

Кратко:

Даша Малахова призналась в страшном заболевании

Как она рассказала об этом

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова сделала неожиданное признание о своем здоровье.

Оказалось, что любимица украинской публики перенесла онкологическое заболевание. Об этом актриса написала в посте-поздравлении для Янины Соколовой в Facebook.

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Так, на своей странице социальной сети Даша Малахова написала: "Вчера у этой женщины был день рождения(...). Даму на фото я знаю очень давно, пожалуй лет 20. Боже какие мы уже древние, девочка. И столько было за эти годы. И рак у нас обоих, и война, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь и замужество и расставание и сама жизнь", - шокировала признанием Даша Малахова.

К счастью, заболевание было давно и Малаховой удалось побороть его, как и Янине Соколовой.

Даша Малахова сообщила, что перенесла рак / Скриншот Facebook/dasha.malakhova

"Я желаю тебе только здоровья и любви. Я хочу, чтобы закончилась эта война и ты сыграла Леди Макбет, Донну Анну, Жанну д'Арк. У тебя столько опыта, чувств и мыслей, что ты уже не сможешь быть слабой. Может, и не надо. Есть такие люди, как ты, у которых суперсила "сила", - написала она.

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Ранее Главред писал о том, что Даша Малахова осталась настолько впечатлена выходом певицы Камалии и ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура на красную дорожку Каннского кинофестиваля, что не смогла не оставить по этому поводу свой комментарий - едкий, как яблочный уксус, которым так гордится Малахова.

Напомним, Даша Малахова также рассказывала о том, как развелась со своим венгерским мужем-ватником, который поддержал вторжение террористической России в Украину.

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