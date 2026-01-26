"Ревность, зависть": Денисенко разорвала отношения со звездной кумой

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая были близкими подругами.

https://glavred.info/starnews/revnost-zavist-denisenko-razorvala-otnosheniya-so-zvezdnoy-kumoy-10735550.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко - отношения с Еленой Светлицкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Елена Светлицкая

Вы узнаете:

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая не общаются

Что стало причиной разлада между кумовьями

Известная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала, почему не общается со своей близкой подругой Еленой Светлицкой. Отношения между актрисами серьезно испортились, сообщает "Радіо Люкс".

Наталка не стала скрывать, что между подругами накопилось много серьезных обид. Поэтому в последнее время девушки не приглашали друг друга на важные события. Например, Светлицкой не было на дне рождения Денисенко.

видео дня

Елена Светлицкая - актриса / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

"Действительно, мы не общаемся. После всего, что я получила от нее, я не буду с ней общаться уже так близко. Сейчас я вообще не желаю идти на контакт", — рассказала актриса.

Также она объяснила причину своего решения. По словам Наталки, подруга завидовала ей, однако она не стала углубляться в подробности их взаимоотношений.

Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"По-моему, это ревность и зависть. В этой ситуации достаточно много тайн", — поделилась Денисенко.

Ранее актриса также разорвала отношения с другой своей звездной кумой — Ксенией Мишиной. После обличительного интервью Андрея Фединчика она публично обвинила актрису в двуличности.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян показала, как выглядит после нескольких курсов химиотерапии. Ранее пропагандистка призналась, что из-за лечения начала терять волосы, поэтому стала появляться на публичных мероприятиях в парике.

Также бывший муж Оксаны Билозир, военнослужащий Роман Недзельский отреагировал на ее слова о том, что ее мотивацией к разводу было недостаточное участие мужа в делах семьи. Экс-супруг заявил, что отговаривал Билозир от развода.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред