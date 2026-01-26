Обритая налысо: онкобольная Симоньян показалась без парика

Пропагандистка лишилась волос из-за химиотерапии.

Маргарита Симоньян - рак / коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян показала, как выглядит после нескольких курсов химиотерапии. В своем Telegram она ранее сообщила, что борется с раком молочной железы.

Ранее пропагандистка призналась, что из-за лечения начала терять волосы, поэтому стала появляться на публичных мероприятиях в парике. Однако долго скрывать свое реальное состояние она не стала и опубликовала фотографию без него.

Маргарита Симоньян без парика / фото: t.me/msimonyan

На снимке Симоньян запечатлена якобы случайно у себя дома. В глаза сразу бросается ее обритая голова, на которой еще видны темные корни — скорее всего, пропагандистка решила постричься заранее, чтобы не страдать от постоянного выпадения волос и спокойно носить парик.

Фотография, которую выложила Маргарита, вероятно, была отредактирована — на лице Симоньян заметно сглаживание, из-за которого ее лицо выглядит кукольным и неестественным. Несмотря на явные признаки фотошопа, поклонники пропагандистки рассыпались в комплиментах, хваля ее цветущий и даже "омолодившийся" вид.

Маргарита Симоньян болезнь / скрин из видео: youtube.com

"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", — заявила Симоньян под фотографией.

Однако пропагандистке не всегда удается поддерживать столь позитивный настрой. Ранее она публиковала мрачные размышления о своей болезни и делилась страхом, что не успеет вырастить детей. Более того, Маргарита Симоньян сообщала об осложнениях после химиотерапии и постоянных болях.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

