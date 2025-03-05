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Россияне взбунтовались против путиниста Киркорова - что случилось

Элина Чигис
5 марта 2025, 09:52
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У Филиппа Киркорова начались новые неприятности.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - новая награда / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филиппа Киркорова призвали уйти со сцены
  • Россияне осуждают поведение путиниста

Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, призвали уйти со сцены. Отметим, путиниста наградили премией "Певец года" в РФ.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, многие россияне не согласны с решением наградить Киркорова, ведь он не достоин такого звания.

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Все дело в том, что певец был на скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, все время провоцирует скандалы, а также ему стоит уступить место молодым исполнителям.

"У нас в стране певцы перевелись? Нам некого больше наградить этим званием? Что достойного спето Киркоровым? Время Киркорова, если уже на то пошло, закончилось примерно в 2005 году. Вовремя уйдите со сцены. Дайте дорогу молодым! Когда мы разучились слышать настоящие таланты? Ну если у вас певцов лучше Киркорова нет, о чем это говорит-то? О том, что мы не взращиваем нормальных артистов? Не вкладываем в таланты деньги, а только даем право отмываться не отмываемым за счет вот этих премий? Ну стыд и срам, ей Богу", - заявил один из российских блоггеров.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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