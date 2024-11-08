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"Самый тяжелый год в моей жизни": Уильям рассказал, как переживал рак жены и отца

Алена Кюпели
8 ноября 2024, 09:00
45
Он сказал, что он "гордится своей женой и своим отцом", несмотря на то, как это было трудно.
Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин, принц Уильям
Кейт Миддлтон принцесса Кэтрин, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как переживал сложности принц Уильям
  • Как он себя чувствует теперь

Принц Уильям рассказал, что прошлый год был "жестоким", потому что ему пришлось пережить страшные диагнозы супруги Кейт Миддлтон и отца - Короля Чарльза.

"Это было ужасно. Вероятно, это был самый тяжелый год в моей жизни", — сказал Уильям международному партнеру NBC News, Sky News, в конце недельного тура в Кейптауне.

видео дня

Отметим, что король Карл III объявил о своем диагнозе рака в феврале после процедуры, которая изначально считалась доброкачественным увеличением простаты. Во время процедуры "был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство", и дальнейшее тестирование подтвердило наличие рака, заявили в то время в Букингемском дворце.

Между тем, Карл возобновил исполнение государственных обязанностей в качестве короля в апреле после того, как в его лечении наметился успех.

Кто такой принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

В видеообращении, выпущенном в марте, Кейт, принцесса Уэльская, рассказала, что у нее диагностировали рак, и она проходит "курс профилактической химиотерапии". Тогда Кей сказала, что рак был обнаружен во время серьезной операции на брюшной полости в январе.

"Пытаться пройти через все остальное и держать все в рамках было действительно сложно", — сказал Уильям.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Он сказал, что он "гордится своей женой и своим отцом", несмотря на то, как это было трудно, добавив, что принцесса Кейт "удивительна" и "у нее все хорошо".

Sky отметил, что принц казался более расслабленным, чем обычно.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.

Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.

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