"Ша", "Ша": военно-политический обозреватель истерически наорал на ведущую в прямом эфире

Теперь украинское медиа-сообщество отказывается работать с этим экспертом.

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Военный обозреватель накричал на телеведущую / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Коротко:

Что сделал военный обозреватель Коваленко

Как поступила ведущая

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко закатил истерику в эфире телеканала "Киев".

Во время прямого эфира, он стал просто истерически кричать на ведущую Ирину Король. Причиной истерики стало то, что ведущая в рамках диалога "посмела" перебить "эксперта", пишет "Детектор медиа".

Причиной гнева военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" мог стать вопрос ведущей о снижении мобилизационного возраста, на котором настаивают иностранные партнеры. Коваленко не дослушал реплику Король до конца и сорвался. "Шаааа, шааааа", - заорал истеричный обозреватель.

Он также заявил, что он эксперт, поэтому его нужно слушать.

На скандал в прямом эфире уже отреагировало медиасообщество - многие отказываются от сотрудничества с хамоватым обозревателем.

В свою очередь, телеведущая Ирина Король получила огромную профессиональную и зрительскую поддержку. "Я не ожидала такой огласки. Но и приблизительно не могла прогнозировать такой поддержки, тем более такого единства коллег в вопросе хамства со стороны спикера. Что касается самого конфликта и моей выдержки: я вежливый человек, адекватный и всегда рассчитываю на такое же поведение людей, тем более – экспертов. Первым порывом слова "ша, я здесь эксперт" было желание остановить разговор и попрощаться. И это был бы самый легкий путь. И я все же решила не поддаваться собственным эмоциям и продолжить разговор. Почему коллеги не выключили спикера из эфира? Они были в шоке от того, что начал говорить гость и каким тоном. Правда – так не разговаривают даже с животными", – так прокомментировала Ирина Король возникший скандал.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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