Шикарная Моника Белуччи в топе-сетке порадовала поклонников новыми фото

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- Как сейчас выглядит Моника Белуччи
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59-летняя актриса, модель и красота всей Италии Моника Беллуччи, снялась для новой обложки.
Роскошная, как всегда, Белуччи, позировала в украшениях Cartier и элегантных образах. Под зеленое колье она надела коричневый кожаный тренч, а под черный сетчатый верх примерила роскошные серьги, завершив образ мини-юбкой. Своими фотографиями актриса поделилась в Instagram.
К слову, на обложке красуется надпись - "Время и вне времени", что действительно по праву можно отнести к итальянской звезде, Она не уродовала себя безобразными подтяжками, меняющими лицо. Белуччи можно назвать амбассадором красивого и естественного старения.
Кто такая Моника Белуччи
Моника Белуччи - итальянская актриса и модель. По данным Википедии, известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
Моника Беллуччи — звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как "Доберман" и "Необратимость".
Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Старшая из дочерей от этого брака, Дева Кассель, — известная фотомодель.
Еще один образ - шикарное черное платье, увешанное бриллиантовыми украшениями от французского бренда.
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Как ранее писал Главред, 58-летняя актриса Моника Беллуччи и 64-летний оскароносный американский режиссер Тим Бертон наделали в прессе немало шума - слухи о том, что у них роман, подтвердились.
Ранее также франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель появилась на обложке глянца Wonderland.
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