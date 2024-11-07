Шикарная Моника Белуччи в топе-сетке порадовала поклонников новыми фото

Итальянская актриса - редкий гость глянцевых фотосессий.

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Моника Белуччи снялась для глянца / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/monicabellucciofficiel

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Как сейчас выглядит Моника Белуччи

Что надела горячая итальянка

59-летняя актриса, модель и красота всей Италии Моника Беллуччи, снялась для новой обложки.

Роскошная, как всегда, Белуччи, позировала в украшениях Cartier и элегантных образах. Под зеленое колье она надела коричневый кожаный тренч, а под черный сетчатый верх примерила роскошные серьги, завершив образ мини-юбкой. Своими фотографиями актриса поделилась в Instagram.

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К слову, на обложке красуется надпись - "Время и вне времени", что действительно по праву можно отнести к итальянской звезде, Она не уродовала себя безобразными подтяжками, меняющими лицо. Белуччи можно назвать амбассадором красивого и естественного старения.

Кто такая Моника Белуччи Моника Белуччи - итальянская актриса и модель. По данным Википедии, известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра". Моника Беллуччи — звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как "Доберман" и "Необратимость". Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Старшая из дочерей от этого брака, Дева Кассель, — известная фотомодель.

Еще один образ - шикарное черное платье, увешанное бриллиантовыми украшениями от французского бренда.

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Как ранее писал Главред, 58-летняя актриса Моника Беллуччи и 64-летний оскароносный американский режиссер Тим Бертон наделали в прессе немало шума - слухи о том, что у них роман, подтвердились.

Ранее также франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель появилась на обложке глянца Wonderland.

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