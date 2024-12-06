Шляпка в виде экскремента: Собчак высмеяли за нелепый головной убор

Российскую пропагандистку Ксению Собчак высмеяли за ее провальную попытку выглядеть стильно.
В частности, Собчак сама же и прокомментировала свой дурацкий образ, подготовившись к негативным комментариям. И это не спроста, ведь ее шляпа действительно напоминала кучу.
"Ребят, "шляпа - какашка" слишком очевидно, а "Ксения - Хунвейбин" слишком интеллектуально. Давайте подумаем еще и напишем остроумные комментарии!" - обратилась к своим фоловерам Собчак на странице в Instagram.
В комментариях впрочем, никто не оценил "юмора" Собчак.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.
Напомним, ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.
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Кто такая Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
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