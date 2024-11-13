Вкратце:
- В столице страны-агрессора пройдет медиафорум, почетной главой которого станет путинист Эмир Кустурица
- Среди приглашенных спикеров - режиссер Люк Бессон
Странна-оккупант продолжает попытки нарушить свою изоляцию от внешнего цивилизованного мира посредством приглашения к сотрудничеству известных личностей. К примеру, французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона ("Такси", "Леон", "Пятый элемент" и пр.).
РосСМИ опубликовали анонс форума "Культура. Медиа. Цифра.", который должен состояться 13-14 ноября 2024 года в столице страны-агрессора. Среди приглашенных спикеров значится имя Бессона.
Отмечается, что режиссер, которого пригласили обсудить применение современных технологий в кинематографе, не будет присутствовать на форуме лично. Предполагается, что он выступит по видеосвязи.
Так же свой доклад зачитает оскароносный режиссер Оливер Стоун, который поддержал войну в Украине и считает директора страны-оккупанта "великим лидером". Лично присутствовать и председательствовать на форуме будет давний поклонник "русского мира" и путинский прихвостень Эмир Кустурица, который одобрял аннексию Крыма и внесен в базу "Миротворца".
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Кто такой Люк Бессон?
Люк Бессон - французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и писатель. Фильмография: "Никита́", "Леон", "Пятый элемент", серия фильмов "Такси", "Жанна д’Арк", "Васаби", "Ангел-А", "Бандитки", "Хитмэн", "Заложница", "Малавита" и пр. Автор романа "Артур и минипуты".
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